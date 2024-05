Rusi predstavili nova vozila, premijer nezadovoljan: "Napravite bar volan da bude naš"

Rusija ponovo pokreće Volgu, marku čiji logotip krasi tri nova automobila.

Stvar je, međutim, u tome što nije baš sve onako kako izgleda: dijelovi ova tri automobila pravljeni su u Kini, a samo se sklapaju u Rusiji. Jedino što ih razlikuje od sabraće u Kini jesu logotip i prednja maska.

Na izložbi pod nazivom "Digitalna industrija Rusije", predstavljena je nedavno nova serija Volga automobila, ali čak i sam premijer Rusije Mihail Mišustin se nakratko zbunio što nisu u pitanju 100% ruska vozila i zatražio da "bar volan" bude domaće proizvodnje, prenosi b92.

Russia is starting the production of the latest Volga cars. Small nuance: all their parts are Chinese, including the steering wheel. Even Russian PM Mishustin recognizes this. pic.twitter.com/qO3wv962tf