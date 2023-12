Ruska mašina dobila nadimak "Ubica Tesle"

Politehnički institut u Moskvi (MAMI) predstavio je prototip budućeg električnog automobila.

Model pod nazivom Amber u samo dva dana dobio je nadimak "Ubica Tesle".

"Projekt je naručila fabrika 'Avtotor' iz Kalinjingrada, poznata po proizvodnji automobila marki BMW, ford, kia i hundai, a cijeli projekt je pod ugovorom s Ministarstvom industrije i trgovine", pišu ruski mediji, prenosi Jutarnji list.

Sve glavne komponente električnog vozila poput motora, upravljača i baterija razvijene su i proizvedene u Rusiji. Dijelovi karoserije preuzeti su od Lade Veste, a dodatna posebnost je što se baterija može iznajmiti.

Sertifikacija prvih pet primjeraka planirana je za 2024. godinu dok bi masovna proizvodnja trebala započeti 2025. godine.

Kaliningrad, occupied by Russia The Kaliningrad Avtotor plant presented a prototype of the Amber electric car. The picture shows a “test mule”; the production electric car will have a completely different design, the manufacturers promise. When creating the body, Avtotor… pic.twitter.com/nJCL84Eixl