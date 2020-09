Ruski električni motocikl stiže 2022, mogao bi nositi i oružje

Ruski motocikl, koji će biti lansiran 2022, pridružiće se floti Aurus četvorotočkaša čija će namjena biti da zaštiti jednog od najmoćnijih lidera na svijetu. I dok Aurus automobile pokreće konvencionalni agregat, Aurus Escort motocikl će raditi na struju.

Informacije o specifikacijama motocikla trenutno nisu poznate, mada je jedan francuski sajt navodi da će Aurus Escort imati oko 150 KS, uz maksimalnu brzinu od 250 km/h.

Prednji dio je sličan izgledu najnovije generacije Honde Gold Wing, dok je velika vjerovatnoća da će se u bočnim koferima prenositi oružje, koje bi poslužilo za odbranu u slučaju napada na predsjedničku kolonu, piše B92.

Vladimir Putin’s personality seems to extend to his new motorcycle too! An electric at heart, this is our first look at the 2022 Aurus Escort. It's very much a motorcycle for motorcades and it looks like a big tourer. 150PS, 240kmph top speed. Rest undisclosed. PC: RideApart pic.twitter.com/0eTxtLub2y