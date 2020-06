Salon automobila u Ženevi možda trajno odlazi u istoriju

Virus korona uzrok je otkazivanja ovogodišnjeg izdanja Salona automobila u Ženevi, a takva odluka prouzročila je finansijski gubitak od 11 miliona franaka.

Ovaj finansijski udar je preveliko breme za organizatora "Fundation of the Geneva International Motor Show". Kantonska vlada dobila je zahtjev za financijsku podršku kako bi se gubitak smanjio te kako bi se na vrijeme mogle pokrenuti sve potrebne aktivnosti za organizaciju novog izdanja. No, finansijska potpora nije odobrena od strane tamošnjih vlasti.

Umjesto toga "Fundation of the Geneva International Motor Show" dobio je prijedlog odobrenja kredita u iznosu od 16,8 miliona franaka, ali uzimanje zajma je u suprotnosti s njihovim statutom. Time je zapravo organizator doveden u pat poziciju.

Kako će se priča rasplesti biće poznato u slijedećim sedmicama, ali organizatori upozoravaju kako su pripreme za novo izdanje salona već trebale odavno početi.

Ukoliko se dogodi da se salon automobila u Ženevi, zbog financijskih poteškoća ne održi ni 2021. godine, to će značiti da će se prekinuti tradicija te da će najznačajniji salon automobila na svijetu zauvijek otići u istoriju.

(Autopress.hr)