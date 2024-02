Saznajte više o najluđem autu svih vremena

​Definicije s kojima "najluđi automobili svih vremena" stižu na dnevni red u sklopu ove teme stvarno variraju i nemaju pravila. Jer u sklopu jednog takvog opisa i dalje nije cilj orijentisati se na neku striktnu stavku, već navoditi automobile koji su po mnogočemu atipični, ludi i čudni. A ovaj koji upravo slijedi u sve se to savršeno uklapa.

Možemo mi pričati šta god želimo, ali Fiat je s Multiplom napravio omanju revoluciju. Jer 1998. godine, kada je Multipla predstavljena svijetu, na tržištu nije postojao ni približno sličan automobil. E sad… Neki će možda reći da je to dobro, a neki će stajati na dijametralno suprotnoj strani i držati dlan preko usta, kako kroz njih ne bi refleksno izbacili ručak. Ali kojoj god strani vi kao cijenjeni čitaoci pripadali, činjenica je da Fiat Multipla predstavlja istovremenu ludost i genijalnost na četiri točka.

I ne… Pod time ne podrazumijevamo dizajn eksterijera koji je zbog svog modernog izražaja godinama skupljao nagrade za najružniji automobil na svijetu, već neke stvarne atribute koji su od ovog modela napravili automobil za inteligentne ljude.

Može se slobodno reći kako ovaj Fiatov (tada) novokomponovani model već na prvi pogled nastavlja tradiciju koju su u Fiatu s originalnom 600 Multiplom započeli još davne 1956. godine. Ali za razliku od Fiće teškog 700 kilograma koji boluje od elefantijaze, Multipla je krajem devedesetih donijela apsolutan komfor, savršenu ergonomiju i što je najbolje od svega, vozačka svojstva zbog kojih je upravljivost Multiple u nekim momentima bila bolja od puno manjih i usmjerenijih automobila na tržištu. A to pak nikoga ne bi trebalo posebno čuditi, jer je Fiat Multipla u bazi naslonjena prema modelima Bravo i Brava.

Dizajnom je Fiat s ovim automobilom predstavio nešto unikatno i posebno. U krajnjoj liniji je zaista riječ o nečemu unikatnom i posebnom što je tih dana stiglo iz Italije.

Ovaj automobil svojim dizajnom polarizuje. I to je činjenica od koje nije moguće pobjeći niti pedlja. Ali to ne mora nužno ispasti kao nešto loše, jer i najgora i najneshvatljivija umjetnost za neke i dalje predstavlja umjetnost u punom smislu te riječi. Stoga i dizajn ovog automobila može biti umjetnost, što je pak dokazano i u praksi kada se Multipla pojavila na izložbi "Different Roads - Automobiles for the Next Century" koja je 1999. godine održana u muzeju moderne umjetnosti u Njujorku. Stoga eto dokaza da ovaj automobil nema samo jednu stranu i da ga je nemoguće doživljavati u dvije dimenzije, koliko god nam bio lijep ili ružan.

Dakle, u vizualnom smislu Multipla djeluje poput nekog art-filma poput "Fride". Jer Frida Kalo kao meksička umjetnica možda jest imala spojene obrve, ali je u filmu ipak glumi Selma Hajek, što dotične spojene obrve na neki način čini irelevantnim detaljem na kojem se film i nečiji život ne baziraju.

Ista je stvari s Multiplom koja mnogima možda ne djeluje lijepo, ali ipak sadrži neke unikatne atribute s kojima se malo koji automobil može pohvaliti.

Npr. šest sjedišta unutar enterijera se nalaze u kombinaciji s instrumentima koji s jedne strane djeluju moderno, a s one druge se mogu pohvaliti i opakom dozom funkcionalnosti. I to je takođe dio priče o Multipli.

Trajni i otporni motori donijeli su kvalitetu tamo gdje je u pravilu baš i nije bilo. Odnosno u sklop iste rečenice s nazivom FIAT. A tome pak svjedoče svi oni koji su barem jednom imali prilike voziti automobil s JTD-motorom, kao i oni koji su te iste motore održavali u smislu mehanike.

Iz svega toga se vidi da je FIAT s Multiplom stvarno dobro promislio što će i kako napraviti, pa je postalo nebitno koliko i u kojoj domeni ovaj model zapravo polarizuje javnost.

U svojoj srži je Multipla jednostavno automobil koji je potrebno gledati kroz dva različita filtera. I to kroz jedan koji nas tjera na smijeh zbog čudnovatog i ružnjikavog dizajna te drugi koji se fokusom orijentiše na motor i ovjes, odnosno upravljivost kakva je u domenu MPV-automobila nakon Multiple viđena tek kada se Ford S-Max pojavio na tržištu.

Uglavnom, reći da je Fiat Multipla ružan automobil definitivno je istina. Ali zbog svojih je voznih svojstava, motora, ergonomskih atributa i još ponekih genijalno osmišljenih dijelova, može se slobodno reći da je Multipla najluđi i istovremeno jedan od najboljih automobila koje je FIAT ikada proizveo, prenose "Automobili".

