Scania priprema unapređene R i S serije

Scania je prvi put predstavila regionalne kamione sa nultom emisijom na baterije u junu 2022. godine, a sada počinje proizvodnja unaprijeđenih kamiona R i S serije.

Ovi kamioni će imati 400 kW ili 450 kW snage motora. Brend smatra da su, kako kažu, dovoljno zreli da budu privlačni i relevantni za širok spektar kupaca.

Predstojeći spektar Scania električnih kamiona ima impresivne brojke: ukupna težina prikolice može biti do 64 tone, domet je do 390 kilometara, a kapacitet punjenja je do 375 kW, uz 400 kW ili 450 kW snage (oko 610 KS), prenosi b92.

"Mnogi kupci će biti iznenađeni kada shvate za šta su ovi kamioni sposobni i njihovu efikasnost, kombinovane sa našim digitalnim uslugama", rekao je Fredrik Alard, potpredsjednik i šef odjeljenja za e-mobilnost brenda Scania.

Obje serije, i S i R, dolaze u različitim verzijama. Domet će, kao i uvijek, varirati u zavisnosti od težine, vrste rada, vremena, stila vožnje i tako dalje.

Sve u svemu, gradski kiper od 27 tona sa šest baterija moći će da dosegne 350 km između dva punjenja, a jedan sat punjenja će dodati 270 km dometa.

