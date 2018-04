Seat Arona osvojila nagradu “Red Dot Design 2018”

Martorell, 10.4.2018- SEAT Arona je na prestižnom takmičenju za dizajn “Red Dot Award” nagrađena priznanjem za najbolji dizajn proizvoda u 2018.godini.

Ovo priznanje upotpunjava svjež, dinamičan i robustan stil, te ergonomija koju nudi SEAT Arona. Dizajn eksterijera i interijera i višestruke mogućnosti personalizacije bili su glavni razlozi zbog kojih je SEAT Arona osvojila nagradu Best Product Design 2018.

Od 1954. godine, Red Dot Award je jedno od najprestižnijih dizajnerskih takmičenja na svijetu. Nagradu “Red Dot“ uručuje žiri koji se sastoji od 40 stručnjaka iz cijelog svijeta, a uslov je da članovi žirija ne dolaze iz industrijsko-proizvodne kompanije, niti da učestvuju u glasanju za proizvode u čijem razvoju su učestvovali.

Nova SEAT Arona oduševljava svojim kompaktnim mjerama i dinamičnom vožnjom što je idealno za gradsku vožnju, vožnju autoputevima ili u prirodi. Uz sve to ovaj automobil nudi nevjerovatno sigurnu, jednostavnu i primjenjivu tehnologiju uz izrazitu udobnost. Sve ovo se ističe na prvi pogled zahvaljujući njenom uzbudljivom dizajnu.

"Izuzetno smo zadovoljni što je SEAT Arona dobilia jednu od najprestižnijih nagrada za dizajn. Željeli smo da izrazimo poseban crossover karakter, kako za svakodnevni život, tako i za ‘urbanu džunglu’", rekao je direktor dizajna pri SEAT-u Alejandro Mesonero-Romanos, te dodao: "SEAT Arona je još jedan primjer svježeg, mladog, funkcionalnog, avanturističkog i udobnog dizajna".

SEAT Arona je lako prepoznatljiva sa pravim SEAT dizajnom zahvaljujući svojim izuzetno izraženim trouglastim punim LED dnevnim svjetlima. Prednja strana Arone prati istu strukturu trodimenzionalnog izgleda kao Ateca. Na zadnjoj strani automobila, posebno kreiran prostor za registarsku pločicu omogućava kohezivni dizajn branika i vizuelno podiže vozilo. Krov, kao i krovni nosači dolaze sa detaljima koji nagovještavaju estetiku terenskih vozila. Mnogo je zajedničkih aspekata sa novim dizajnerskim jezikom prikazanim na nedavno predstavljenim SEAT automobilima.

Ali bez sumnje, Arona ima karakter. Ovo je jasno primjetno u njenoj unutrašnjosti, koja se ističe ne samo u horizontalnim proporcijama koje naglašavaju i povećavaju veličinu automobila, dajući još veći osećaj prostora, već i u povećanoj sofisticiranosti. Posebna pažnja je uzeta za detalje kako bi se naglasila ukupna poboljšanja napravljena za SEAT Aronu u smislu percipiranja njene kvalitete.

Koncept “High Console” ističe centralnu konzolu, što utiče na sigurnost i ergonomiju, jer je svaki element postavljen tako da vozač tokom vožnje ne mora skretati pažnju sa puta. Posebna pažnja posvećena je vozačevom sjedištu, a svi instrumenti su usmjereni prema vozaču.

Komforna sjedišta pružaju izvrsnu potporu za kralješnicu i omogućavaju sigurnost putnika. Tkanine i boje sjedišta su ekskluzivno izrađene za novu SEAT Aronu sa mnogo mogućnosti za personalizaciju. Centralna konzola, na primjer, može biti opremljena tako da odgovara kontrolnoj tabli.

U tom smislu, mogućnost prilagođavanja Arone je veoma važna. Današnji kupac očekuje da će moći prilagoditi svoj automobil u skladu s svojim preferencijama. Eksterijer Arone je po pitanju boja podijeljen na dva dijela: donji dio vozila, s jedne strane, i krov plus stubovi A i C s druge strane. Krov može biti sivi, crni, narandžasti ili iste boje kao i šasija, a ukupno je moguće birati između 68 kombinacija boja. Na C stubu je istaknut X logo koji je ugraviran u limu i naglašava crossover izgled Arone. Iako svaki model u liniji SEAT-a ima dinamičan, svestran, tehnološki i sportski karakter, Arona odražava sve te karakteristike, ali sa jako naglašenom prostranošću i sa širim spektrom personalizacije.

Uspjeh modela Arona je već izrazito primjetan, te je za nešto više od tri mjeseca brend isporučio 25.000 jedinica novog crossovera. Do kraja godine, SEAT će lansirati i Aronu TGI, koji će biti prvi SUV u svijetu opremljen sa motorima pokretanim na komprimirani prirodni gas.