Šef BMW-a otkrio plan za budućnost

Pojedini proizvođači premium automobila se spremaju na prelazak na potpuno električna vozila te su već odredili datume kada će posljednji benzinci ili dizelaši sići s njihovih traka.

Jaguar će već sljedeće godine preći isključivo na električni pogon, a Volvo će slijediti 2030. Ostali brendovi poput Audija i Bentleya namjeravaju da u potpunosti pređu na struju početkom sljedeće decenije. Rolls-Royce i Mini planiraju da pređu na nultu emisiju štetnih gasova do 2030, dok BMW ima drugačiju strategiju, piše BMW blog.

Govoreći tokom godišnje generalne skupštine, izvršni direktor BMW Group, Oliver Zipse, rekao je da njemački brend neće u skorije vrijeme povući automobile s konvencionalnim pogonom, prenosi N1.

"Svijet je veliko mjesto zbog čega nastavljamo da snabdijevamo ​​sva tržišta vrhunskim proizvodima. Kod nas svako može pronaći pravi pogon za svoje potrebe. Sve osim toga ne bi bilo pametno iz poslovne perspektive", rekao je Zipse. To ne znači da električni automobili nemaju budućnost u BMW-u, navodi Index.hr. Naprotiv, njihova nova platforma Neue Klasse do 2028. na tržište će donijeti najmanje šest električnih modela. Navodno se radi o modelima iX5, iX6 i iX7, odnosno o tri SUV-a.

Šef BMW-a kaže da će kompanija biti spremna da udovolji kupcima električnih vozila ako potražnja za njima poraste. Čisto električni automobili su činili 14,7% ukupne prodaje BMW Grupe u 2023., a predviđa se da će do kraja decenije porasti na više od 50%. Kako sada stoji, električna vozila BMW-a, Minija i Rolls-Roycea predstavljaju 4,1% ukupne globalne prodaje električnih vozila.

Zipse objašnjava da BMW ne smatra benzinske, dizelske i plug-in hibridne automobile zastarelima: "Ne pravimo razliku između "starih" i "novih" vozila". Umjesto toga, isporučujemo vrhunsku tehnologiju u svim područjima. Štaviše, nudimo najbolji ukupni paket. To je ono čemu težimo, i to je možda osnovna tajna uspjeha vaše kompanije", dodao je on, prenosi Autoblog.rs.

Vrh kompanije uvjerava ljubitelje automobila s konvencionalnim motorima da će BMW nastaviti da nudi bogatu kombinaciju modela sa SUS motorima, kao i onih s električnim pogonom, "čak i u 2030-ima."

