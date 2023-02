Šef Mazde ljut na evropske političare zbog forsiranja električnih automobila

Izvršni direktor Mazdine evropske podružnice, Martijn ten Brink, osudio je političare jer su primorali proizvođače automobila da prodaju samo električna vozila i ignorisali druge potencijalne pogonske sklopove sa nultom emisijom.

"Korporativni odgovor je da ćemo biti spremni za sve zakone koji stupe na snagu", rekao je Ten Brink za Top Gear kao odgovor na zabranu prodaje novih automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorjevanjem iz 2035. godine.

"Sramota, to nije njihov posao"

"Ali mi je izuzetno teško da to razumijem, ne zato što ne volim električna vozila, već što mislim da je šteta to što smo unapred odlučili za tehnologiju, a obično najviše inovacija dolazi kada postavite cilj, ali ne kažete inženjerima i programerima kako da dođu do toga", dodao je on.

"Imam problem sa činjenicom da su političari odlučili kako da dođu do toga i da je rješenje samo u električnim automobilima. Hoćete li samo da odbacite sve ostalo? Čak i ono što još ne znate da postoji? Mislim da je to sramota za političare. To nije njihova stvar.

Njihov posao je da zahtjevaju budućnost sa nultom emisijom štetnih gasova, ali kako da do toga dođete morate se osloniti na preduzetništvo i kreativnost", rekao je Ten Brink.

Poređenje sa punjačima za mobilne telefone

Poređenja radi, podsjetio je na debatu oko standardnih USB-C punjača za mobilne telefone.

"Sada kada je odlučeno da svi moramo da koristimo USB-C punjač, to je u suštini kraj kreativnosti oko povezivanja. Da, srećan sam što nećemo imati otpad od kablova, ali zamislite kakve bi druge ideje ljudi mogli da imaju smisli", smatra on.

"Japanci su takođe postavili ciljeve za ugljeničnu neutralnost, ali oni ne isključuju određena biogoriva i zeleni vodonik i voljni su da isprobaju stvari koje su nove, ali možda još uvijek nisu tu", rekao je Ten Brink.

"Ovde svi prestaju da ulažu u ove tehnologije jer zakon to ne dozvoljava i mislim da je to velika greška. Mislim da je prodaja samo vozila sa nultom emisijom do 2035. u redu, ali ako moraju da budu električna sa baterijama, mislim da je to šteta", zaključio je on.