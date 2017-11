Setra S 531 DT

Čak 15 godina čekali smo da Setra izbaci novi model svog dabl-dekera. Prošle su i četiri godine od predstavljanja Serije 500, a top verzija je i dalje nedostajala.

Nakon upoznavanja sa prodajnim rezultatima prethodnika iz Serije 400 jasno nam je bilo zašto je Setra lagano i vrlo studiozno pristupila pripremi novog modela.

Prethodni model koji je predstavljen davne 2003. godine, oborio je sve rekorde u prodaji i sa 2300 vozila najprodavaniji je dabl-deker u istoriji Setre.

Koliko je ova brojka velika, možda najbolje govori podatak da trenutno oko tri četvrtine svih dabl-dekera u Evropi čine Setrini modeli S 431 DT!

Setri očigledno prija ta usamljenost na vrhu ovog segmenta i ne namjerava da se odrekne trona.

Kao što je to i do sada bio slučaj, Setrini inženjeri su uvijek na vrhu zadatka, a ovoga puta i marketinški stručnjaci su jasno hteli da nam stave do znanja da na vrhu žele i da ostanu.

Zato je kao mjesto promocije odabran najstariji televizijski toranj u Evropi, koji se nalazi upravo u Štutgartu.

Na visini od oko 150 metara, odakle se pruža spektakularan pogled na Štutgart i širu okolinu, predstavljen nam je model S 531 DT – projekat vrijedan preko 400 miliona evra!

Samo u posljednje četiri godine u fabriku u Ulmu, Dajmler je investirao oko 50 miliona evra u pripremu i osavremenjavanje pogona za proizvodnju autobusa visoke turističke klase.

Osvrnimo se sada malo na dizajn. Sa prednje i zadnje strane, vidna je pripadnost grupi Setrinih autobusa iz Serije 500. To svakako ne može biti loše. Međutim, najviše nas je zanimalo kako je Setra riješila pitanje boka autobusa.

Rješenje koje je primjenjeno totalno je drugačije u odnosu na prethodnu verziju, ali nama veoma nedostaje čuvena „la linea“ koja se spuštala od vrha autobusa do prednjih vrata.

Ta jedna linija koja je napravila revoluciju u dizajnu autobusa. Ovoga puta ona je na vrhu autobusa ispravljena, ali se u donjem dijelu pojavljuje druga koja prati ivicu prozora na donjem nivou.

Unutrašnjost odiše vrhunskim kvalitetom i luksuzom, ali nakon predstavljanja Serije 500 u Nici prije četiri godine, teško da bi moglo nešto još više da nas impresionira.

Naravno, Setra je poznata po izrazito visokom stepenu individualnosti koju pruža svojim kupcima, pa tako ne mora da znači da je prikazani primjerak sve ono što Setra može da ponudi od luksuza.

Spisak opcija je praktično nepregledan – od dezena daske za WC šolju do panoramskog staklenog krova! Ono što je novina jeste to da je po prvi put jedan autobus ponuđen sa dva različita dizajna vozačkog kokpita.

Oba svakako nude sve moguće sisteme koji pružaju vozaču kompletan uvid u situaciju unutar autobusa i oko njega. Jedan je poreklom iz Comfort Class modela i odlikuju ga funkcionalnost i fleksibilnost, dok drugi potiče iz serije autobusa Top Class koji odiše ekskluzivnim dizajnom.

Donji sprat je sad još funkcionalniji i nudi više opcija za prilagođavanje potrebama korisnika zahvaljujući redizajniranom prostoru za kuhinju i potpuno novim rješenjem toaleta.

Gornji dio je potpuno putnički, opet uz novi prednji kokpit. Svih 83 sjedišta (maksimalna konfiguracija) su izuzetno udobna, a potiču, naravno, iz Setrine sopstvene fabrike sjedišta.

Kupcima je ponuđen izbor od četiri tipa sjedišta i stotine kombinacija boja i dezena. Visina donjeg sprata je 1,8 metara, dok putnici na gornjem spratu imaju na raspolaganju visinu do 1,68 metara, identično kao i kod prethodnika.

Novu Setru pokreće dobro poznati Mercedesov motor OM 471 sa šest cilindara u nizu i 510 KS koji je zamijenio V8 motor iz prethodnog modela.

Servisni interval zamijene ulja je produžen na 120.000 km, dok je interval redovnog čišćenja filtera tvrdih čestica povećan na čak 360.000 km.

Sve ovo značajno smanjuje troškove održavanja vozila, uz već dobro poznatu i razvijenu mrežu Omni Plus servisa širom Evrope.

Za efikasnu upotrebu i korišćenje snage motora zadužen je osmostepeni automatski menjač GO 250-8, a na smanjenje potrošnje goriva utiče PPC sistem (Predictive Powertrain Control) koji vrši GPS nadzor nad topografijom terena kojom se autobus kreće i na taj način prilagođava rad tempomata za postizanje što ekonomičnije potrošnje goriva uz minimalni uticaj na ukupno vrijeme kretanja.

Ukratko, u Štutgartu smo vidjeli mnogo toga i jedva čekamo prve demo vožnje kada krene serijska proizvodnja krajem trećeg kvartala.

Ali jedno je sigurno: ponosno slovo „K“ na sredini upravljača jasno govori o istoriji i tradiciji porodice Kässbohrer, a veliki logotipi Setra na prednjem i zadnjem dijelu autobusa garantuju kvalitet i postojanost kakvu nudi samo proizvođač iz Ulma. Bez pogovora.

Setra S 531 DT

Dimenzije (mm) 14000 x 2550 x 4000

Međuosovinsko rastojanje I-II (mm) 6700

Međuosovinsko rastojanje II-III (mm) 1350

Prepust napred/nazad (mm) 2705 / 3245

Prečnik zaokreta (mm) 23100

Zapremina prtljažnika (m3) 8,4

Motor OM 471, 375 kW (510 KS), R6

Zapremina (l) 12,8

Obrtni moment (Nm pri o/min) 2500 pri 1100

Rezervoar za gorivo (l) 540

AdBlue rezervoar (l) 40

Aerodinamika i uštede

Zahvaljujući brojnim aerodinamičkim unaprijeđenjima, S 531 DT ima veoma nizak koeficijent otpora vazduha od svega 0,35 što je odličan rezultat za vozila ovog tipa.

Da ovaj podatak ne bi bio samo mrtvo slovo na papiru, Nijemci su izračunali da uz prosječnu pređenu kilometražu od 100.000 km u kombinovanom ciklusu može da se ostvari godišnja ušteda od 7-8 odsto u potrošnji, odnosno do 3.000 litara goriva.

Ukoliko bi se poredila potrošnja samo u dugolinijskom saobraćaju, procentualna ušteda u potrošnji je dvocifrena.

Bezbjednosni sistemi

Pored već standardnih sistema bezbjednosti bez kojih jedno vozilo ove kategorije jednostavno ne može, Setra je otišla korak dalje kada su aktivni sistemi u pitanju.

S 531 DT prvi je autobus opremljen sistemom ABA4 – aktivnim sistemom autonomnog kočenja sa funkcijom prepoznavanja pješaka.

Radar dugog dometa prati stanje puta i prepreke ispred vozila do 250 metara, kao i kretanje pešaka do 80 metara ispred vozila.

Ugao pregleda situacije radara dugog dometa je 18 stepeni. Radar kratkog dometa prati situaciju ispred vozila do 70 metara, ali uz ugao posmatranja do 120 stepeni što znači da može da kontroliše i popriječni saobraćaj koji se odvija iza vozila.

Radari nisu zavisni od vidljivosti niti od vremenskih uslova. S 531 DT je i prvi autobus koji ima ugrađen Sideguard Assist koji upozorava vozača na pješake, bicikliste ili prepreke koje se mogu pojaviti prilikom skretanja u desno.

Šest mirisnih nota u ponudi

Za prijatnu atmosferu u autobusu brine se i sistem za osvežavanje vazduha koji ispušta diskretne mirise iz najnovije Mercedesove linije parfema!

Čak šest različitih mirisnih nota je u ponudi. Detalj viđen do sada samo u Mercedesu S-klase. I da, Setra S 531 DT zaista jeste S-klasa među autobusima.

(NN/magazinauto.com)