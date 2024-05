Simfonija zvuka i perfomansi: Ovo je novi Ferrari 12Cilindri (FOTO, VIDEO)

Danas predstavljeni Ferrari 12Cilindri predstavlja vrhunac u razvoju Ferrarijevih motora, uvjeren je Gianmaria Fulgenzi, glavni direktor za razvoj proizvoda u Ferrariju. Ovaj aumobil je od starta dizajniran da slavi zvuk i performanse koje samo V12 motor može da isporuči.

12Cilindri, koji će biti dostupan kao coupe ili spider s tvrdim krovom na uvlačenje, zamjenjuje 812 Superfast. Dizajniran da podsjeća na duh kultnih modela kao što su Lusso i 275 GTB/4, automobili koji su bili vrlo brzi, ali i dovoljno udobni za vožnju na velikim udaljenostima.

Step into the #Ferrari12CilindriSpider, where each curve and contour weaves a tale of en-plein-air elegance. With the top down, it benefits from all Ferrari’s latest aerodynamics developments to reduce turbulence in the cockpit.#FerrariMiami #Ferrari pic.twitter.com/yTRm1xokx4