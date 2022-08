Sipao gorivo, zapalio cigaretu, ali i svoj automobil

Pušenje može biti loše po zdravlje na više načina.

Ne moramo vas podsjećati da ne pušite dok sipate gorivo, za ne? Pušenje može biti loše za zdravlje na više načina, a ovaj je vozač je naučio lekciju na teži način.

Snimak sigurnosne kamere sa benzinske stanice u Čeljabinsku prikazuje vozača Renault Logana (u Rusiji se prodaje pod brendom Renault, a ne Dacia) koji je zapalio cigaretu na najgorem mogućem mjestu, dok je sipao gorivo.

Incident se dogodio 23. jula, a nije potrebno naglašavati da se sve moglo završiti i mnogo gore. Logan se odmah zapalio, ali na sreću nije eksplodirao rezervoar, a vozač je uspio da uđe u automobil i odveze ga na bezbjednu razdaljinu.

Sada možete vidjeti zašto gotovo sve benzinske stanice širom svijeta imaju natpise "Zabranjeno pušenje"… Nekima očigledno ni to nije dovoljno.

A man in #Chelyabinsk region, #Russia decided to light a cigarette at a petrol station. The result of this can be seen in the video. pic.twitter.com/PaVS5cuU8P