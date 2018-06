Škoda Kodiaq RS razvijaće 240 KS

Škoda Fabia RS više se ne proizvodi zbog finansijskih razloga, tako da je jedini model češkog proizvođača automobila s oznakom RS – Octavia RS.

I tako će biti do ove jeseni, a onda će na pariškom salonu premijeru imati Škoda Kodiaq RS. Motor? Još nije potvrđen, no šuška se da će to biti 4-cilindarski dizelaš s dva turbopunjača.

Isti onaj koji se nalazi u Volkswagen Passatu. U njemačkoj limuzini on razvija 237 KS i 500 Nm, a otprilike te brojke krasiće i Kodiaq RS. Za prenos snage biće zadužen isključivo sedmostepeni automatik s dva kvačila, ručni šestostepeni neće biti dostupan.

Još uvijek se razmišlja i o benzinskom motoru, 4-cilindarskom 2.0, koji u Octaviji RS i VW Golfu GTI razvija 245 KS.

(autopress.hr)