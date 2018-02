Škoda Vision X vozi na benzin, plin i struju

Škoda je krenula u razotkrivanje nove studije koja u odijelu atraktivnog crossovera krije zanimljiv spoj tehnologija.

Vision X nastupa u segmentu urbanih crossovera, što u prevodu znači da je izvan puta još manje upotrebljiv, ali u svim ostalim domenama staje uz bok klasičnom automobilu i pritom nudi više praktičnosti, prostora i stila.

A da bi na cesti bio uvjerljiv brine se novi 1.5 benzinac, sada u G-TEC izvedbi, što znači da može voziti i u CNG varijanti na stlačeni prirodni plin. Ne zvuči pretjerano uzbudljivo, ali u Škodi su takvom motoru pridružili hibridni sistem.

To znači da zadnji elektromotor daje do 1.000 Nm, dostupan je i pogon na sve točkove, a doseg je odličnih 650 km. Nimalo čudno s obzirom na to da koristi tri izvora energije.

