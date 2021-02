Škoda otkriva detalje nove Fabije

Cijenjena zbog svoje jednostavnosti, niske cijene i dobre kvalitete, 3. generacija Fabie uskoro će napustiti prodajne salone, a umjesto nje stiže 4. generacija.

Češka marka otkrila je puno tehničkih specifikacija kako bi olakšala čekanje do svjetske premijere najavljene za drugi dio ove godine, prenose automobili.ba.

Obnovljena Fabia znatno je veća od prethodnice i sada je veća od Volkswagena Pola, SEAT-a Ibize i Audija A1, s kojima dijeli platformu. S dužinom od 4107 milimetara, širinom od 1.780 mm i visinom od 1.460 mm, supermini četvrte generacije tek je nešto kraći od Golfa Mk4, a istovremeno je širi i viši od njega, te ima i duži međuosovinski razmak od kompaktnog Golfa.

S 380 litara zapremine prtljažnik je povećan za 50 litara u odnosu na svog prethodnika te je u svojoj klasi rekorder. Unatoč rastu, Škoda kaže kako su njezini inženjeri uspjeli velikim dijelom zadržati masu svog prethodnika. Uz to, mali div obećava da će postati najaerodinamičniji automobil u svojoj klasi, s koeficijentom otpora koji je došao do 0,28. To se djelomično postiže ugradnjom aktivno podesive rolete hladnjaka u donji usisnik zraka prednjeg odbojnika.

Škoda je odlučila instalirati 1,5-litreni benzinski motor s turbopunjačem (150 KS i 250 Nm). Bit će dostupan isključivo sa sedambrzinskim automatskim mjenjačem s duplim kvačilom. Kako bi uštedjela gorivo nova Fabia će imati i tehnologiju deaktiviranja cilindara koja automatski isključuje dva cilindra kada puna snaga motora nije potrebna.

Svi su motori dio Evo porodice, turbobenzinci sadrže benzinski filtar za sitne čestice, a više nije iznenađujuće što se dizel neće vratiti. Ponuda motora kreće od 1,0 MPI Evo sa 65 KS i 95 Nm, 1,0 MPI Evo s 80 KS i 95 Nm, 1,0 TSI Evo s 95 KS i 175 Nm, 1,0 TSI Evo sa 110 KS i 200 Nm (opcija s DSG automatskim mjenjačem) i već spomenuti četverocilindrični 1.5 TSI Evo sa 150 Ks i 250 Nm okretnog momenta koji dolazi samo s DSG automatskim mjenjačem.

Fabia će biti dostupna i s potpunim LED prednjim i zadnjim svjetlima, kao i digitalnim vozačkim ekranom (Virtual Cockpit), devet zračnih jastuka i opcijskim većim spremnikom za gorivo. Potonji povećava kapacitet sa standardnih 40 litara na 50 litara, povećavajući domet Fabije na više od 950 kilometara. Novi automobil bit će predstavljen u proljeće.