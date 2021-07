Smanjen broj poništenih dozvola u RS: Početnici oprezom čuvaju vozačku

BANJALUKA - Broj poništenih vozačkih dozvola u toku ove godine na teritoriji Republike Srpske je znatno smanjen, a, prema riječima stručnjaka, za ovo su najviše zaslužni vozači početnici koji se sve češće pridržavaju pravilnika i propisa.

Mirna Miljanović, načelnica Odjeljenja za odnose sa javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova RS, rekla je za "Nezavisne" da je u toku ove godine na području Republike Srpske poništeno ukupno 196 vozačkih dozvola.

Prema njenim riječima, u toku prošle godine na području Republike Srpske poništena je ukupno 1.471 vozačka dozvola.

"Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH propisano je da licu koje prvi put stekne pravo upravljanja motornim vozilom kategorije B, koje u toku dvije godine od dana sticanja prava upravljanja motornim vozilom B kategorije sakupi četiri kaznena boda, nadležni organ za izdavanje vozačke dozvole oduzme i poništi vozačku dozvolu, čime lice gubi pravo upravljanja motornim vozilom", objasnila je Miljanovićeva.

Istakla je da će se za lice kojem je vozačka dozvola oduzeta i poništena u skladu s odredbama zakona smatrati da nema položen vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije B te je postupak dobijanja nove vozačke dozvole isti kao i kada se lice prvi put osposobljava za vozača motornog vozila.

"S obzirom na to da je broj poništenih vozačkih dozvola u 2020. godini 1.471, a ove (do sada) 196, može se zaključiti da se broj poništenih vozačkih dozvola nije povećao u odnosu na prethodni period, već znatno smanjio", naglasila je Miljanovićeva.

Milenko Jaćimović, predsjednik Udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja RS, kazao je za "Nezavisne" da je najveći razlog smanjenog poništavanja vozačkih dozvola pridržavanje svih pravilnika i propisa od strane vozača početnika.

"U roku od 24 mjeseca vozači početnici ako naprave četiri kaznena boda - poništava im se vozačka dozvola i moraju sve ispočetka, što je malo rigorozno. Oni nisu imali dovoljno informacija o samoj kaznenoj politici, tako da su činili češće prekršaje", naglasio je Jaćimović.

Dodao je da je sada stanje drugačije te da instruktori, kao i ovlašćeni predavači u samoj teorijskoj nastavi, upoznavaju one koji polažu vozački ispit s ovim problemom i upozoravaju ih često na pravilnik.

"Uočili smo dosta kandidata kojima su poništene vozačke dozvole, tako da smo krenuli s ovim upozorenjem prema svim kandidatima kako im se to ne bi desilo. Ako znamo da u 24 mjeseca ne smiješ imati četiri kaznena boda, a nevezanje pojasa ili slovo "P" za početnika nose po jedan bod, onda vidimo da je to malo rigorozno. Ipak, naša upozorenja su urodila plodom tako da se početnici sve više pridržavaju svih pravila i očekujem da će doći do još većeg smanjenja broja poništenih vozačkih dozvola", pojasnio je Jaćimović.

U jednoj banjalučkoj auto-školi su nam takođe rekli da su najčešće početnicima bile poništavane vozačke dozvole, te da se sada njihovom većom pažnjom i upozorenjima od strane predavača to promijenilo.