Španci sada mogu da kupe kompaktni EV po cijeni sličnog benzinca

Kraj godine, velike zalihe, slabo interesovanje ili ljubav prema kupcima... Ko zna šta je razlog, ali MG je napravio važan korak kojim želi da svoj veoma dobar električni automobil MG4 približi publici u Španiji.

Najprodavaniji MG električni kompaktni automobil je sada izuzetno pristupačan u toj zemlji, sa cijenom koja startuje od samo 18.480 evra, što je popust od više od 12.000 evra u poređenju sa preporučenom maloprodajnom cijenom.

Postoje državni podsticaji i MG popust, ali cijena ovog vozila je više nego prihvatljiva. Tako je u Španiji MG uspeo da izjednači cijenu električnog kompaktnog automobila sa odgovarajućim benzinskim automobilima.

MG4 pruža do 450 kilometara dometa u kombinovanom ciklusu (u zavisnosti od verzije). Brzina punjenja može ići do 144 kW, što vam omogućava da napunite od 10 do 80% kapaciteta baterije za samo 26 minuta.

Ovaj kompaktni hečbek sa 5 vrata dužine 4.287, širine 1.836 i visine 1.504 mm, ima međuosovinski razmak od 2.705 mm. Kapacitet prtljažnika je između 350 i 1.165 litara (kada su preklopljena zadnja sedišta). U zavisnosti od verzije, koeficijent otpora vazduha je između Cw 0,27 i 0,287.

U ponudi su tri verzije. Osnovni, MG4 Electric Standard, s kapacitetom baterije od 51 kWh, autonomijom do 350 km u WLTP ciklusu i pozadi ugrađenim električnim motorom snage 125 kW (170 KS).

Verzije MG4 Electric Comfort i MG4 Electric Luxury imaju bateriju od 64 kWh i električni motor od 150 kW (204 KS). Verzija Comfort omogućava autonomiju do 450 km.

Najluksuznije opremljen, MG4 Electric Luxury, nudi autonomiju od 435 km.

(b92)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.