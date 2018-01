Specijalna ponuda: Passat, ultimativno business vozilo

Volkswagen svoje kupce neće iznevjeriti ni ovaj put. Nova Volkswagen kampanja "Passat. Ultimativno Business vozilo." koja je počela 29. januara nudi nevjerovatnu uštedu pri kupovini akcijskog modela Passat sa bogatom opremom, ali i posebne uslove finansiranja u saradnji sa Porsche Leasing-om.

Posao, užitak i nevjerovatna ušteda od 8.400 KM

Passat daje prave odgovore na velike automobilske trendove

Sa akcijskim modelima Passat kreirali smo nevjerovatnu ponudu koja spaja ne samo posao i užitak, već i ogromnu uštedu. Tako akcijski model u benzinskoj izvedbi 1.4 TSI 92 KW (125 KS) može biti Vaš po cijeni od 37.900 KM do registracije, dok je dizelska izvedba 1.6 TDI 88KW (120 KS) dostupna za nevjerovatnih 40.900 KM do registracije.

Kupci su oduvijek znali prepoznati pametnu investiciju u Volkswagen vozilima. Kroz usluge kupovine automobila našim kupcima uvijek nudimo dodatnu vrijednost i cilj ove kampanje je da našim kupcima ponudimo što ekonomičniju kupovinu automobila koja spaja posao, užitak i nevjerovatnu cijenu.

"Da je Volkswagen Passat godinama najpoželjnije business vozilo potvrđuje podatak da u konkurenciji 32 modela u srednjoj klasi Passat u BiH učestvuje s nedostižnih 40% tržišnog udjela. Vlasnici Passata su ti koji su se uvjerili da put do uspjeha nikada nije bio udobniji i kvalitetniji, a uz to zadovoljava sve kriterije, bilo poslovne limuzine ili porodičnog vozila. Treba istaći i to da, kao i najpoznatiji Volkswagenov model Golf, Passat takođe zadržava visoku vrijednost i preprodajnu cijenu nakon eksploatacije. Iznimno je pouzdan i na polju održavanja i ekonomičan u potrošnji, gdje npr. model s 1.6l TDI motorom bilježi prosječnu potrošnju od svega 4,0 litra 100 km", istakao je Ismir Omeragić, brend menadžer Volkswagen putničkih vozila za BiH.

Oprema akcijskih modela obuhvata: metalik boja, alu felge 16”, parking senzori, multifunkcionalni volan, bluetooth telefon, radio “Composotion colour” sa 8 zvučnika, display u boji osjetljiv na dodir 6,5”, trozonska automatska klima, “Rest Assist” - sistem upozorenja vozača, elektro podesiva i grijana vanjska ogledala...

Posjetite Volkswagen prodajne salone, informirajte se i požurite jer količine su ograničene.