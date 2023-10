Sportski automobil iz Avganistana predstavljen na sajmu u Kataru (VIDEO)

Prvi sportski auto nastao u ovoj ratovima razorenoj zemlji.

Prvi sportski automobil proizveden u Avganistanu izložen je na Međunarodnom sajmu automobila u Dohi, glavnom gradu Katara, gdje su predstavljeni najnoviji dometi u dizajnu i tehnologiji u automobilskoj industriji. Vozilo nosi oznaku The Helmet, prenosi B92.

Mohamed Riza Ahmadi, izvršni direktor kompanije Entop, rekao je da je poslije mnogo napora uspio da automobil proizveden u Avganistanu prebaci na ovu međunarodnu izložbu u Kataru.

"Legendarna ptica koja ima odgovor na sva pitanja...", opisao je automobil Mohamed Riza Ahmadi.

Tehnički detalji nisu zvanično saopšteni, ali se navodi da je automobil napravljen od ostataka vozila i tehnike koje su za sobom ostavile američka vojska i snage NATO nakon povlačenja iz Avganistana 2021, kao što su terenska vozila, generatori, frižideri, pa čak i komponente helikoptera.

Za pogon je upotrijebljen 4-cilindarski motor iz Toyotinog modela Corolla.

