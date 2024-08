Sprema li se povratak Nissana GT-R

Nissan je spreman da proširi svoju liniju Nismo modela visokih performansi u Evropi, uključujući povratak sportskih automobila i modifikovanih verzija ključnih mejnstrim modela.

Japanska kompanija je nedavno potvrdila da će lansirati Ariyu Nismo u Evropi početkom sljedeće godine. To će takođe biti prvi Nismo model u regionu otkako je GT-R Nismo izbačen iz ponude zbog sve strožih propisa o emisiji izduvnih gasova.

Sportski automobil Z se takođe ne prodaje u Velikoj Britaniji jer ne ispunjava propise o emisiji izduvnih gasova, ali Ivan Espinosa, Nissanov šef globalne strategije proizvoda, potvrdio je Autocaru da će elektrifikacija omogućiti da se takvi modeli prodaju ovdje.

„Naši budući automobil visokih performansi će biti elektrifikovani, ne samo zbog smjera našeg brenda, već i zbog toga što nas propisi guraju u tom pravcu“, rekao je on.

„Očigledno je to područje prema kojem moramo da idemo“, dodao je.

Espinosa je dodao: „Takođe možete zamisliti da nekoliko naših ključnih modela ima Nismo verziju, jer je to način da dovedete Nismo uzbuđenje do više kupaca. To su ključni elementi sa kojima ćemo se igrati za Nismo u budućnosti.”

Nagovještavajući elektrifikovanu budućnost za GT-R, Nissan je prošle godine pokazao svoj Hyper Force koncept. Upitan da li će potencijalna serijska verzija tog automobila stići u Veliku Britaniju, Espinosa je rekao: „Činjenica da je električan pomaže: izrada elektrifikovanih sportskih automobila olakšava njihovo dovođenje na mnoga tržišta koja su danas ograničena“.

Govoreći posebno o tržištu Velike Britanije, Espinosa je nastavio: „U Velikoj Britaniji ima mnogo entuzijasta i u našim je srcima da ponovo dovedemo sportske automobile u UK“.

Espinosa nije dao nikakve naznake o tome koji električni modeli bi mogli biti sledeći koji će dobiti Nismo tretman. Međutim, on je insistirao da će sve što uradi biti fokusirano na performanse.

