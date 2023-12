Sprema se modernizovani Toyota ProAce City Verso

​Toyota nastavlja svoju saradnju sa Stellantisom, pa je tako za modelsku godinu 2024 modernizovan i ProAce City Verso.

Uz redizajnirane branike i farove, novi prednji dio dodaje malo dodatnog Toyotinog začina u miks, dok ostatak karoserije dijeli sa Fiat, Citroen, Peugeot i Opel rođacima.

Ista ažuriranja su pored ove putničke verzije ProAce City Verso (sa 5 ili 7 sjedišta) zadesile i dostavnu varijantu koja zadržava isti kapacitet tereta od 4,4 m³.

Vozilo je dostupno u standardnoj i dužoj varijanti, sa 440 cm odnosno 470 cm.

U unutrašnjosti se ističe nova 10.0-inčna digitalna instrument tabla iza izmjenjenog volana, uz ekran osjetljiv na dodir od 10.0 inča. Bezbjednost je takođe unaprijeđena sa brojnim sistemima pomoći, uključujući adaptivni tempomat.

Električni ProAce City Verso ima električni motor sa 100 kW/136 KS i 260 Nm obrtnog momenta, uz baterije od 50 kWh.

WLTP domet je povećan na 330 km (punjenje do 80 odsto kapaciteta baterija od 50 kWh na brzom punjaču traje do 30 minuta). Najveća brzina iznosi 135 km/h, dok ubrzanje od 0 do 100 km/h traje 11,2 sekunde.

Sem potpuno električne verzije, Toyota ProAce City Verso će moći da se dobije i sa benzinskim i dizel motorima, navodi "AutoBlog".

