Šta je sve mijenjano na prvom Tesli sa milion pređenih km

Ako tražite Teslu s najviše pređenih kilometara pronaćete ga u Evropi. U pitanju je pet godina star primjerak koji je do danas prešao čak milion kilometara.

I ne staje, iduće je na redu obaranje rekorda od milion milja, odnosno oko 1,609 miliona kilometara, a koje planira ostvariti na američkom tlu.

Vlasnik Hansjerg Gemingen je Teslu Model S P85 kupio još 2014. godine u Štutgartu, a sve kako bi nadopunio svoj vozni park u kojem je bio i Tesla Roadster prve generacije. Veliko dostignuće proslavljeno je skromno, u krugu Teslinih poklonika, ali i predstavnika Ginesove knjige rekorda koji su morali potvrditi ovaj uspjeh.

A u lovu na prvi milion kilometara Tesla nije prošao bez problema. Tako su baterije mijenjane na 290.000 km, a potrošila je i tri elektromotora te sistem za punjenje, piše Edison Media.

Oktanski zaljubljenici će se pritom sjetiti Brzog iz Mućki koji je rekao da 17 godina koristi istu metlu, ali je u nekoliko navrata mijenjao dršku i uložak. No ovdje je jedna bitna razlika, svi ovi veliki servisi su pokriveni garancijom. Takođe, zadnji ugrađeni elektromotor prešao je do sada preko 600.000 km.

A Gemingen je dao i nekoliko savjeta. Kako bi baterija što duže trajala, nikada ju nije praznio do kraja, ali ni punio na više od 85% kapaciteta. Takođe, rijetko kada vozi brže od 120 km/h.

Recimo i kako ovo nije jedini uspjeh obožavalaca vožnje u Tesli. Naime, s Teslom roadster napravio je više od 620.000 km.

What a journey! 1 Million electric km driven with my @Tesla Model S pic.twitter.com/JHSIhGfEbl