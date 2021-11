Šta treba da uradite ukoliko vam vožnja uzrokuje bolove

Vožnja bi trebalo da bude relaksirajuća ukoliko uživate u njoj, dok je za one kojima je automobil isključivo prevozno sredstvo, to svakodnevna rutinska aktivnost.

Međutim, ukoliko osjećate bolove tokom i nakon vožnje, nešto nije u redu, a pred nama je nekoliko savjeta koji mogu biti od pomoći. Ukoliko ne pomažu, možda je vrijeme da posjetite ljekara.

Najčešći problemi koje ljudi imaju tokom vožnje su kočenje u stopalima, bol u ramenima, kočenje prstiju, ukočen i bolan vrat i bol u donjem dijelu leđa. Naravno, svi smo neki od ovih simptoma osjetili tokom života, tako da je lako razumjeti zašto neko ne uživa u vožnji kada mu se takve stvari frekventno dešavaju za volanom.

Britanska kompanija GEM Motoring Assist, izašla je s nekoliko savjeta za vozače s gore navedenim "simptomima". Pored toga, dodali smo nekoliko ideja proisteklih iz sopstvenog iskustva. Dakle, u svakom slučaju ne bi trebalo da osjećate bilo kakve bolove tokom vožnje. Obratite pažnju na način na koji izlazite iz automobila i ulazite u njega, ali i kako utovarujete ili istovarujete prtljag.

Ulazak i izlazak iz automobila ne bi trebalo da bude naporan posao za bilo koju zdravu odraslu osobu. Držanje za volan može biti dobar trik ukoliko niste u najsjajnijoj formi, ali to je praksa koju treba izbjegavati na duže staze, iz prostog razloga što može oštetiti upravljač.

Ako treba da utovarite težak prtljag u vozilo, gledajte da to uradite pravilno, bez savijanja kičme. Savijte koljena da biste podizali teške predmete ili što je još bolje, neka vam neko pomogne u tome.

Pronađite odgovarajuću poziciju za volanom

Ovo je jedna od prvih lekcija koje smo naučili tokom obuke za polaganje vozačkog ispita. Sve što treba da radite je da se držite naučenog. Nemojte sedjeti suviše blizu volana, jer to može ograničiti raspon pokreta, a i može da dovede do povreda u slučaju sudara. Stručnjaci savjetuju razdaljinu od najmanje 30 centimetara između centra volana i grudi vozača. Isto tako, ne bi trebalo da budete predaleko, jer u tom slučaju možete izgubiti kontrolu nad papučicama, a vazdušni jastuk postaje beskoristan.

Nemojte skidati pojas dok je vozilo na putu, pa čak i ako ste stali sa strane. Nikada ne znate da li će neko da vas udari, što može dovesti do povređivanja.

Redukujte odsjaj

Odbijanje sunčevih zraka može dovesti do povećanja rizika od incidenata. Možete nabaviti specijalne naočare za vožnju ili instalirati štitnike protiv odsjaja. U suprotnom može doći do neuobičajenih pokreta vrata, što će povećati opterećenje na kičmu i učiniti čitavo putovanje zamornijim. Problemi s adekvatnom preglednošću, prouzrokovani jakom sunčevom svjetlošću, mogu dovesti do glavobolje ili drugih negativnih efekata, koji mogu nepovoljno da utiču na pažnju i pokvare putovanje.

Planirajte putovanje i razmišljajte unaprijed

Izbjegavajte da vozite umorni. Sasvim je jasno da se na taj način povećava rizik od nezgoda. Vrijeme reagovanja opada značajno kada ste umorni, a rizik da zaspite za volanom raste sa svakim minutom vožnje kada ste neispavani.

Takođe treba napomenuti da nedovoljan odmor može dovesti do bolova u leđima, vratu i drugih neprijatnih situacija. Zapamtite da treba dobro da se naspavate prije putovanja i obavezno isplanirajte duže rute kako biste imali vremena za odmor.

Za najbolje rezultate napravite kratku pauzu (ili onoliko koliko vam je potrebno) svaka dva do tri sata putovanja, a nakon dve takve pauze interval smanjite na svakih sat vremena. Važno je da ostanete hidrirani i budni. Spavanje za volanom se može desiti svakome nakon nekoliko sati vožnje, čak i ako je bio pristojno odmoran pred polazak na putovanje. Sve to nije vrijedno rizika.

Budite u formi i poboljšajte svoje opšte zdravlje

Kao što znamo, svi smo na ovoj planeti svakim minutom sve stariji. Osim ako ne vodite računa o sebi, vaše zdravlje će se pogoršavati ubrzanim tempom. Narušeno zdravlje donosi sporije reflekse, češće bolove tokom vožnje, kao i druge neprijatnosti.

Ako pogledate najbolje vozače na svijetu, primjetićete da su svi u sjajnoj formi i dobrog zdravlja. Ono se ne može kupiti novcem, zato dajte sve od sebe da sačuvate ono što imate i poboljšate ga.

