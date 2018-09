Šta uraditi kad na putovanju pukne guma?

Najčešće pucanje gume se dogodi za vožnje, a kad se to dogodi bitno je ostati smiren i hladne glave.

Ako guma pukne za brže vožnje bitno je upravljač uhvatiti dvjema rukama i lagano zaustavljati auto.

Izbjegavajte nagla kočenja jer mogu dovesti do prevrtanja i težih posljedica za vas i automobil.

Iako je guma oštećena, vozilo zaustavite na što sigurnijem mjestu kako ne biste ometali saobraćaj. Ako to niste uspjeli učiniti bitno je automobil približiti ivici ceste. Nakon toga, reflektirajući trougao postavite na najmanje 50 metara od automobila kako biste drugima dali na znanje kako se ispred njih nešto događa.

Obvezno obucite i "svijetleći" prsluk. Kad ste se uvjerili da za vas ili druge učesnike u saobraćaju nema daljnje opasnosti, odnosno kad ste učinili sve mjere kako biste zaštitili sebe i druge, započnite s "operacijom".

U nekom automobilu se nalazi set za krpanje guma, a u svakom je obvezan rezervni tičak. Postoji i takozvani gel za krpanje, u spreju, koji se može kupiti u gotovo svim trgovinama autodijelova.

Njime gumu napunite gelom koji će zatvoriti rupu i dati vam vremena da se odvezete do najbližega vulkanizera. Najjednostavnije je ipak zamijeniti točak rezervnim. Svaki automobil ima i pribor za skidanje točka. U njemu je dizalica koju valja postaviti na prag (konstrukciju) automobila kako ne bi došlo do pucanja limarije ili plastike. To mjesto na novijim automobilima je označeno, a ako nije prepoznaćete ga po izbočini na donjoj strani automobila. Šarafe malo odvrnite dok je automobil još čvrsto na tlu, a dovršite to kada ga odignete. Nakon što ste skinuli točak s oštećenom gumom vrijeme je za postavljanje ispravnog. Potom zavrnite šarafe kako biste se uvjerili da je sve pravilno "sjelo". Potpuno stezanje obavite tek nakon što ste automobil "prizemljili".

Putovanje obvezno nastavite samo do obližnjeg vulkanizera jer se duža i brža vožnja s rezervnim točkom i gumom ne preporučuje. Valja spomenuti da se setom za krpanje guma takođe može privremeno riješiti problem no često su ljudi nevješti u rukovanju tim setom jer zahtjeva dosta prakse, stoga se radije pridržavajte gore navedenih uputstva za zamjenu.

(autostart.24sata.hr)