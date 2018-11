Šta znače oznake na gumama?

Premda na prvi pogled djeluju zbunjujuće, oznake na gumama zapravo su vrlo sistematične i logične.

U nastavku donosimo tačna objašnjenja za svaku pojedinu oznaku.

DIMENZIJA GUME: 195/65 R15 88T XL

195 – označava širinu gume u milimetrima

65 – označava procenat visine naspram širine gume, 65% od 195=126.75mm

R – guma je radijalna (današnji standard)

15 – označava promjer felge u inčima (“), jedan inč(col) ima 2.54 centimetra

88 – označava indeks nosivosti, pod ovim brojem se gleda koju nosivost ima pojedina guma u kilogramima, u ovom slučaju nosivost iznosi 560 kg po točku

T – Označava index brzine, T=190km/h

Xl – oznaka extra load, guma je pojačana i ima veću nosivost

OSTALE OZNAKE KOJE MOŽEMO NAĆI NA GUMAMA:

C – gume za laka dostavna vozila

RF – reinforced – guma je pojačana

RFT – Run on Flat Tire, gume koje omogućavaju vožnju i nakon gubitka pritiska u njima

DOT – godina i sedmica proizvodnje gume, prva dva broja označavaju sedmicu dok zadnja dva označavaju godinu proizvodnje. Primjer DOT 1312 – guma je proizvedena u 13. nedjelji 2012. godine.

OZNAKE BRZINA NA GUMAMA:

Q – do 160 km/h

R – do 170 km/h

S – do 180 km/h

T – do 190 km/h

U – do 200km/h

H – do 210 km/h

V – do 240 km/h

W i ZR – do 270 km/h

Y – do 300 km/h.

Nije preporučljivo voziti brže od navedene brzine na gumama, jer dolazi do povećanja temperature gume.

Pritisak u gumama

Na gumama je takođe naznačen maksimalan pritisak na koji se guma smije napumpati, ponovo treba naglasiti da je to maksimalni pritisak a ne pritisak na koji se gume pumpaju.

(Autopress.hr)