Stellantis će do kraja 2021. imati 39 modela na struju

Grupacije Fijat Krajsler (FCA) i Pežo-Sitroen (PSA) su objavile spajanje u novu kompaniju Stellantis, a njen glavni izvršni direktor kompanije Stellantis Karlos Tavares je rekao da je tim spajanjem napravljena jedan od najvećih proizvođača koji će povećati prisustvo na tržištu.

Stellantis će posebnu pažnju posvetiti razvoju električnih automobila, kao i da će se do kraja godine broj modela na električni pogon povećati sa sadašnjih 29 na 39 modela, najavio je Tavares na digitalnoj konferenciji za medije pod nazivom "Buinding a new world leader in sustainable mobility".

Tavares je naglasio je da će Stellantis biti novi lider održive mobilnosti.

Podsjetio je da su grupacije postigle sporazum o spajanju u decembru 2019, a da je formalno-pravno spajanje okončano 16. januara 2021.

"Ovo je važan dan Stellantis. Naše kompanije su radile intenzivno na ovom spajanju i posao je završen bez ikakvog kašnjenja. Ovo je početak novo i uzbudljivog putovanja", rekao je Tavares.

Istakao je da sada prodaju automobile u više od 130 zemalja, kao i da imaju industrijske opreracije u više od 30 država.

"Stellantis će kroz spajanje dve grupacije stvoriti dodatnu vrijednost od 25 milijardi evra", naveo je on.

Tavares kaže da će zajednička kompanija pomoći FCA i PSA da savladaju sve izazove koji sada opterećuju autoindustriju, kao i da povećaju učešće na tržištu.

"Pratimo trendove, Stellantis će biti jednstvena kompanija, imaćemo mnogo više mogućnosti, veću efektivnosti, razvijaćemo inovacije i bićemo lideri u stvaranju mobilne održivosti", naveo je Tavares.

Kovid 19 nam ja pokazao da moramo da budemo agilniji, dodao je on.

"Prisutni smo na svim glavnim tržištima, imamo mogućnost da se probijemo na kinesko tržište. Dobro poslujemo u Americi i Evropi", kazao je Tavares dodajući da Stellantis startuje sa veoma dobre početne pozicije.

Odgovarajući na pitanje novinara šta će se dogoditi ako zbog krize izazvane pandemijom nova kompanija bude morala da smanjuje operacije i optušta radnike, Tavares je rekao da će upravo spajanje dve grupacije u Stellantis biti "štit" koji će spriječiti takav scenario u FCA i PSA.

Inače, 18. januara počela je trgovina običnim akcijama kompanije Stellantis na berzi Euronext u Parizu i berzi Mercato Telematico Azionario u Milanu, a danas je počela i na Njujorškoj berzi (NYSE).

Fijat Krajsler i Pežo-Sitroen su odlučili da udruže snage kako bi se lakše izborili s izazovima u autoindustriji, kao što su troškovi finansiranja tehnologija za proizvodnju ekološki čistijih vozila i tržišna kriza izazvana globalnom pandemijom.

Sjedište kompanije Stellantis je u Amsterdamu.

(B92)