Stellantis će proizvoditi električne automobile koje svi priželjkuju

Stellantis će u novoj tvornici proizvoditi električne automobile koje svi priželjkuju.

Koliko je ovaj plan ozbiljan govori i podatak kako će Stellantis u novu tvornicu uložiti više od jedne milijarde evra. A cilj je početi proizvoditi posebnu vrstu električnih automobila koje svi očekuju.

Praktično su se već odlučili za lokaciju. Vrlo se vjerovatno radi o Španiji, spominju se gradovi Vigo na sjeverozapadu i Zaragoza na sjeveroistoku te zemlje. Kako god bilo, Stellantis grupacija, koja okuplja šesnaestak brendova, planira uložiti puno novca u nove tvornice.

Nedavno su predstavili STLA Medium platformu za električne automobile srednje veličine, a novi poduhvati bi trebao obuhvatiti one automobile koje i najčešće vozimo.

Da, to su oni najmanji, kao što su Opel Corsa e i Peugeot e-208. Za njih su pripremili novu STLA Small platformu na kojoj će ležati mnogi mali modeli električnih automobila, a koji bi trebali imati manju težinu, manje baterije i domete do 500 kilometara. Poređenja radi, STLA Medium ima domete do 700km.

Ono što je dobra vijest je kako se Stellantis ne predaje. Itekako treba biti konkurencija galopirajućoj kineskoj auto industriji koja se rapidno razvija i raste, a i sami čelnici Kine su najavili kako namjeravaju biti vodeći na globalnom tržištu automobila. Naravno, sa svojim električnim modelima, jer za 10-ak godina to će biti većinski automobili na cestama. Možda ne u svim zemljama, ali mnogima hoće.

(Računalo.com)