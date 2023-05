Stellantis želi da produži život automobila sa motorima na fosilna goriva

Iako je posvećen tome da do 2030. dostigne prodaju električnih putničkih automobila na baterije od 100%, Stellantis testira upotrebljivost e-goriva na evropskim vozilima proizvedenim od 2014. (Euro 6) kako bi unaprijedio smanjenje emisija CO2, kažu u toj kompaniji.

Testira se 28 porodica motora kako bi se prilagodile e-gorivima, što može da omogući smanjenje emisija CO2 do 90%. Rješenje se može primjeniti na čak 28 miliona Stellantis vozila, sa potencijalom da se emisije CO2 u Evropi smanje za do 400 miliona tona u periodu od 2025. do 2050.

Stellantis je potvrdio da završava testiranje e-goriva na 28 porodica motora kako bi pomogao ubrzanje razvoja potencijala za smanjenje emisije ugljenika 28 miliona Stellantis-ovih motora sa unutrašnjim sagorevanjem proizvedenih od 2014. godine (Euro 6) u Evropi, dok istovremeno ostaje posvećen prodaji isključivo električnih putničkih vozila u regionu do kraja decenije.

Kao dio alata dostupnih za smanjenje emisija ugljenika i borbu protiv klimatskih promjena, e-gorivo je sintetičko gorivo koje se može direktno koristiti umjesto fosilnih goriva, a proizvodi se od sakupljenog atmosferskog CO2 i pomoću obnovljive energije.

Široka upotreba e-goriva bi omogućila korisnicima postojećih vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorjevanjem lako i povoljno rješenje za dekarbonizaciju svojih vozila bez potrebe za zamenom vozila, nadogradnjom sistema goriva motora ili čekanjem novih infrastrukturnih mreža.

"Odlučno nastavljamo našu borbu protiv globalnog zagrijavanja testiranjem ugljenično-neutralnog goriva kao dopunskog rješenja u okviru našeg holističkog pristupa dekarbonizaciji. Dok odlučno sprovodimo našu agresivnu strategiju elektrifikacije, moramo takođe pronaći pametne alternative za rješavanje problema CO2 emisija 1,3 milijarde postojećih vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorjevanjem", rekao je Karlos Tavareš, izvršni direktor kompanije Stellantis.

"Time što obezbjeđujemo da su motori naših Stellantis vozila prilagođeni električnim gorivima, namjeravamo da našim kupcima pružimo još jedan alat u borbi protiv globalnog zagrijevanja, alat koji može da ima skoro momentalan uticaj. To je još jedan dodatni korak koji preduzimamo, a koji se dobro uklapa u naš cilj da do 2038. godine budemo ugljenično neutralni."

Stellantis testira i validira 28 porodica motora proizvedenih od 2014. do 2019. godine u kategoriji benzinskih i dizel motora.

Opsežni protokol validacije obuhvata testove emisija iz auspuha, lakoću startovanja, snagu motora, izdržljivost i pouzdanost, razređivanje ulja, rezervoar goriva, linije i filtere za gorivo, da navedemo samo neke.

Upotreba e-goriva u do 28 miliona vozila u Stellantis-ovoj ponudi ima potencijal da smanji CO2 emisije za do 400 miliona tona u Evropi od 2025. do 2050. godine.

Proizvodnja e-goriva je prilika da se transformiše energetski suverenitet redefinišući mapu energetskih izvora na osnovu dostupnosti vjetrovitih i sunčanih oblasti, umjesto na trenutnim lokacijama eksploatacije fosilnih goriva.

Stellantis će investirati preko 30 milijardi evra do i tokom 2025. godine u elektrifikaciju i softver kako bi isporučivao električna vozila sa baterijskim pogonom koji ispunjavaju zahtjeve klijenata.

Kompanija takođe proučava komplementarna rješenja za nastavak napora za smanjenje emisije CO2 kako bi ispunila svoje obećanje da će nuditi čista, bezbjedna i pristupačna rješenja za mobilnost za društvo u cjelini.

Dugoročni strateški plan kompanije Dare Forward 2030 je vođen ozbiljnim smanjenjem emisija kako bi se CO2 smanjio na pola do 2030. godine, uporedivši metrike iz 2021. godine i postigao nultu emisiju ugljenika do 2038. godine uz jednocifrenu procentualnu kompenzaciju preostalih emisija.

Osnovni ciljevi strategije Dare Forward 2030 takođe uključuju da 100% prodaje putničkih automobila u Evropi i 50% prodaje putničkih automobila i lakih kamiona u Sjedinjenim Državama do kraja decenije budu BEV vozila; ambiciju da se udvostruče neto prihodi do 2030. (u odnosu na 2021.) i da se održe dvocifrene marže prilagođenog operativnog prihoda tokom čitave decenije; i cilj da kompanija postane broj jedan u zadovoljstvu kupaca za proizvode i usluge na svakom tržištu na kome je prisutna do 2030. godine.