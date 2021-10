Stiže Farnova Othello sa 1.835 KS

Iz Kine su stigle vijesti o još jednom potpuno električnom hiperautomobilu novoosnovanog proizvođača - kineske kompanije Farnova Automotive.

Othello je predstavljen u fazi prototipa sa nevjerovatnih 1.835 KS (1.350 kW). Kompanija planira proizvodnju 200 primjeraka od 2022. godine, koji će se prodavati po cijeni od 1,86 miliona juana (oko 250.000 evra).

Othello koristi mehaničku osnovu preuzetu od sportskog Qianta K50, što je rezultat dogovora između Farnove Automotive i Qiant Motorsa.

Osim zajedničke osnove, dva automobila su, što se tiče stila i performansi, u potpunosti različita.

Kineski prototip ima dva elektromotora koji u kombinaciji proizvode 1.835 KS (1.350 kW) i čak 12.000 Nm obrtnog momenta.

Do stotke stiže za 1,8 sekundi, na putu do maksimalne brzine od 420 km/h. Do 300 km/h potrebno mu je 8,5 sekundi.

Baterija kapaciteta 75 kWh nudi autonomiju od 600 kilometara.

Hiperautomobil izuzetno moderne spoljašnjosti, sa vratima koja se otvaraju nagore, dug je 467 cm, širina iznosi 208 cm, a visina samo 115 cm.

Masa praznog vozila je 1.350 kilograma.

Kompanija najavljuje početak proizvodnje za 2022. u novoj fabrici u gradu Čangdeu.

Osim Othella, Farnova Automotive ima i druge velike planove - već su objavili fotografije električnog autobusa, a od 2023. najavljuju i električne SUV modele, krosovere i limuzine.

(B92)