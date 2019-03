Stiže Hyundai Venue

Potpuno novi krosover kompanije Hyundai, Venue, biće premijerno predstavljen sljedećeg meseca na Sajmu automobila u Njujorku. Ovaj novi model će biti najmanji krosover u gami južnokorejskog proizvođača automobila.

Fotografije koje su objavljene zajedno sa ovom najavom ukazuju na to da će Venue biti namijenjen mlađim vozačima koji žele da se zabave. To je imalo veliku ulogu i u odabiru imena "Venue". Naime, predstavnici kompanije sugerišu da je to "mjesto na kome ljudi žele da budu viđeni". Prema tome, ovoga puta se Hyundai odlučio za malo drugačiju nomenklaturu. Podsjetimo, postojeći krosover i SUV modeli ove kompanije, poput Santa Fe i Kona su dobili ime po specifičnim lokacijama.

Za sada se za ograničen broj detalja o modelu Venue. Na tizer fotografiji vidimo samo veliki natpis "Venue" na zadnjem dijelu automobila. U svakom slučaju, s obzirom da je premijera zakazana za 17. april, očekujemo još tizera.

"Baby" krosover kompanije Hyundai je do sada nekoliko puta uslikan prilikom testiranja na različitim lokacijama širom svijeta. Prema nekim izvještajima, ovaj model će biti inspirisan konceptom Carlino koji je predstavljen u Indiji prije tri godine. Ako to zaista bude tako, onda očekujemo "kockastiji" dizajn nego na modelu Kona.

Osim naznaka za spoljašnji dizajn, sugeriše se i da će Venue biti opremljen tehnologjiom koja je impresivna za vozilo njegovih dimenzija. U tu tehnologiju bi se mogao ubrajati i infotejnment ekran dijagonale 8 inča koji podržava Apple CarPlay i Android Auto. Takođe se navodi da bi mogao imati sedam vazdušnih jastuka.

Pogonske opcije će zavisti od tržišta na kom se model prodaje. Prema tome, ispod njegove haube bi se mogli naći 1.0-litarski, trocilindarski benzinac sa turbo punjačem, 1,4-litarski benzinac i 1,4-litarski dizel agregat.

(Vrelegume.rs)