Stiže Teslina raketa na točkovima

Biznismen Ilon Mask najavljuje da će predstojeći sportski model Tesla Roadster, sa paketom opreme nazvanim "Space X", koji omogućava start sa raketnim potiskom, iz mjesta do brzine od 60 milja na čas (96,5km/h) stizati za samo 1,1. sekundu.

Nova generacija Tesla Roadstera će biti opremljena sa 10 malih raketnih potisnika. Izvršni direktor Tesle je na Twitteru objavio da će to biti svojevrsna nadogradnja - "moćna ali bezbjedna", piše Daily Mail.

Međutim, uz tako veliku snagu, dolazi i upozorenje da sistem "vjerovatno nije pametan izbor za one koji imaju određene zdravstvene probleme", naveo je Mask u tvitu.

Kako Mask tvrdi, novi moćan pogon će poboljšati performanse vozila kao što su ubrzanje automobila, kočenje i upravljanje, a vozač i putnici će "imati utisak da lete", prenosi RTS.

U jednom intervjuu u februaru, Mask je naveo da Tesla radi na razovju i primeni tehnologije koja bi čak omogućila da automobili "lebde".

