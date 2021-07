Stiže električni Camaro

Budućnost Camara sa SUS motorom je nesigurna, pošto novi izvještaj sugestira da bi automobil sa velikom istorijom mogao krenuti u novo, potpuno električno poglavlje.

Automotive News nedavno je izvjestio da će i Chevrolet Camaro i Malibu napustiti svoje standardne proizvode i "odbaciti" trenutnu generaciju makar ovu sa motorima sa unutrašnjim sagorjevanjem.

Oni će tako ustupiti mjesto električnoj verziji limuzine 2024. godine, mada nije jasno da li će oboje biti zamijenjeni ili će se u nastavku koristiti imena postojećih modela sa GM-om koji nudi dva različita vozila, prenosi B92.

GM je obećao da će ići na potpuno električna vozila do 2035. godine, što znači da se to uvek moglo dogoditi, ali do sada je većina vozila za koja smo čuli bili SUV -ovi ili pikapi.

To ima smisla jer ti segmenti dominiraju na prodajnim listama, ali električni limuzine poput Tesle Model S i Mercedesa EKS pokazuju da tržište limuzina nije mrtvo.

Spremimo se za električni Camaro...