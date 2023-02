Stiže električni Golf

Nakon 14 godina provedenih na vrhu liste najprodavanijih automobila u Evropi, Volkswagen Golf je izgubio tron od Peugeota 208 u 2022. godini.

U stvari, kompaktni automobil iz Wolfsburga se nije našao ni na podijumu jer je pristupačni Dacijin Sandero bio drugi, dok je treće mjesto zauzeo Volkswagenov crossover T-Roc.

Mali Fiat/Abarth 500 se našao na četvrtom mestu "tijesno" ispred Golfa, dok Toyotin subkompaktni hatchback Yaris ne zaostaje mnogo.

U namjeri da poboljša prodaju, Volkswagen radi na osvježenoj verziji osme generacije Golfa, koja će se u prodaji naći 2024. godine. U međuvremenu kruže glasine da njemački gigant razmišlja o budućnosti te da priprema popularno ime za neizbježnu električnu budućnost. Autocar piše da je ID. Life koncept predstavljen na sajmu u Minhenu 2021. godine "mrtav", ali da će novi koncept biti predstavljen u martu.

Ovaj koncept će najaviti novi električni automobil koji će predstavljati produkcijski model za 2025. godinu, a ujedno će postati i prvi automobil Volkswagen Grupe koji će koristiti MEB-Plus platformu razvijenu za prednji pogon. Vjeruje se da platforma podržava dva električna motora potrebna za modele s pogonom na sva četiri točka. Britanski magazin naziva koncept modelom ID.2, ali insajderi tvrde da će serijski automobil zaista nositi ime Golf.

Što se tiče dimenzija, automobil će biti duži od Pola, ali kraći od konvencionalnog Golfa s dužinom od oko 4.250 mm. Namjenska platforma za električni automobil rezultiraće kratkim prepustom da bi se maksimiziralo međuosovinsko rastojanje i omogućio prostor u unutrašnjosti kakav nudi Golf. Očekuje se da će automobil biti težak između 1.600 i 1.700 kg, kao i da će dobiti GTI verziju.

Autocarov izvor iz kompanije je otkrio da je donesena odluka o napuštanju GTX sufiksa, koji se trenutno koristi za sportske verzije modela ID.4 i ID.5. Takođe, očekuje se da će put slediti snažni hatchback ID.3 i kombi visokih performansi ID. Buzz.

Najranije u maju bismo mogli da vidimo novi električni koncept koji najavljuje upravo električni GTI, a ako se to ne dogodi, onda je premijera moguća u septembru.

Iako se Golf baziran na MQB platformi i sa konvencionalnim motorima proizvodi u Wolfsbrugu, električni model će proizvoditi SEAT u postrojenju Martorell u Španiji. To je mjesto gdje će se proizvoditi i Cupra Urban Rebel. Škoda će takođe dobiti svoju verziju malog električnog automobila.

Ukoliko su informacije tačne, to znači da će Golf osme generacije mirno koegzistirati sa svojim električnim "rođakom" nekoliko godina. S obzirom na dolazak redizajniranog modela baziranog na MQB platformi tokom 2024. godine, to znači da VW namjerava da ga prodaje najmanje do 2027. ili 2028. godine. Na kraju će kompanija biti prinuđena da pošalje benzinske i dizelske verzije u istoriju, jer je Evropska unija izglasala zabranu prodaje novih vozila sa SUS motorima od 2035. odine.