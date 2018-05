Stiže najbrži GTI u istoriji

Volkswagen je na ovogodišnjem izdanju GTI skupa Vertezeu premijerno predstavio koncept Golfa GTI koji ćemo uskoro vidjeti i na putevima.

Golf GTI TCR Concept dolazi direktno sa staze i nosi sada već respektabilno sportsko nasljeđe, a biće najbrži GTI u istoriji.

Sa 290 KS snažnim motorom i sedmo-stepenim DSG mjenjačem pojuri do 264 km/h, a u skladu s imenom (TCR) donosi trkaće elemente na cestu.

Opremljen šperom i vrlo atraktivnim spoljašnjim izgledom biće čežnja mnogih kada se pojavi na putevima. A tamo će doći do kraja godine, obećava Jirgen Stakman, član Uprave Volkswagena.

Koncept predstavlja do maksimuma dotjeran 2.0 TSI motor. Uz veću snagu, on već od 1.600 o/min isporučuje 370 Nm obrtnog momenta na prednje točkove i tako sve do 4.300 o/min. Pritom ovo nije najjača varijanta, isti TSI u Clubsportu S daje 310 KS.

Ista priča ostaće i kod serijske varijante, uz to što će maksimalac biti limitiran na 250 km/h, a tek opcijski će se nuditi skidanje blokade.

Potvrđeni su i 18-inčne Belvedere feluge, broj veći uz doplatu, a u tom slučaju vlasnik će dobiti i sportsko vješanje s DCC sistemom, odnosno električno prilagodljivim amortizerima.

TCR varijanta će se izvana distancirati agresivnije složenim elementima koji uključuju zadnji difuzor i prerađene branike. Iznutra su, pak, premium sportska sjedišta presvučena novom tkaninom i obogaćena brojnim atraktivnim detaljima.

