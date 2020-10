Stiže novi Bugatti Bolide

Kako je Bugatti još prošle nedjelje objavio, stiže fantastični automobil iz njihove fabrike.

Na prvi pogled reklo bi se da je novi Bugatti pod nazivom Bolide nešto što najviše liči na Betmobil, a zvuk motora je tek posebna priča...

Na stazi Pol Rikard u Francuskoj, na kojoj se inače voze trke Formule 1, mogli smo da vidimo i kako izgleda maskirani Bugatti Bolide, a sada je isti automobil čeka svjetsku premijeru.

Ovo je dakle Bugatti Bolide, trkački model koji pokreće 8.0-litarski quad-turbo W16 motor sa 1177 kW/1.600 KS, odnosno 1.361 kW/1.850 KS i 1.850 Nm kada se koristi 110-oktansko trkačko gorivo.

Vjerovali ili ne, Bugatti Bolide je težak tek 1.240 kilograma.

Od 0 do 100 km/h Bugatti Bolide stiže za 2,17 sekundi, do 200 km/h za 4,36 sekundi, do 300 km/h za 7,37 sekundi, do 400 km/h za 12,08 sekundi, dok do 500 km/h ubrzava za 20,16 sekundi.

Najveća brzina po najavama iznosi preko 500 km/h...

Bugatti Bolide je širok 1.990 mm, visok tek 995 mm, a međuosovinsko rastojanje iznosi 2750 mm.

