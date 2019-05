Stiže novi, snažniji Lamborghini Urus!?

Ako postoji jedna stvar koja modelu Lamborghini Urus nije potrebna, onda je to veća snaga. Međutim, uprkos tome, Lamborghini navodno radi na još snažnijoj verziji tog modela.

Naime, kolega iz magazina Motor Trend, Džoni Liberman je pre nekoliko dana na svom Instagram profilu postavio fotografiju modela Urus ispod koje je napisao da stiže "Urus Performante".

On je napisao i da je to potvrđeno od izvora iz same italijanske kompanije.

Nažalost, za sada nema nikakvih detaljnih informacija o tom modelu. U svakom slučaju, nije teško zamisliti šta možemo da očekujemo.

Prije svega, ta nova verzija modela Urus će biti snažnija od "standardnog" modela.

Podsjećamo, standardni Lamborghini Urus posjeduje twin-turbo četvorolitarski V8 agregat.

Taj agregat razvija 641 KS i 850 Nm obrtnog momenta. Ostaje da se vidi da li će se isti agregat naći i na Urus (Performante) modelu, ili će biti zamijenjen nekim drugim agregatom.

Međutim, veće su šanse da se desi prvi scenario, te da trenuntni V8 agregat bude tjuniran da razvija veći broj konjskih snaga. Pretpostavljamo da će to biti oko 700 KS.

Osim dodatne snage, Lamborghini bi možda mogao i da novi model učini nešto lakšim od standardnog. To bi moglo biti urađeno izbacivanjem ANIMA modova vožnje.

Ako ANIMA zaista bude izbačen, velike su šanse da Urus dobije novu ALA aktivnu aerodinamiku koju imaju modelu Huracan Performante i Aventador SVJ.

Još uvijek se zapravo ne zna da li će se ta verzija modela Urus zaista zvati Performante, mada su šanse za to jako male. U svakom slučaju, očekuje se da ovaj model bude predstavljen za oko dvije godine.

Stiže i Lamborghini Urus Hybrid!

Ovo nije jedina nova verzija modela Urus na kojoj radi italijanski proizvođač. Naime, Lamborghini je ranije potvrdio da nas očekuje i hibridna verzija tog modela u ne tako dalekoj budućnosti. Taj model bi mogao imati isti pogonski sklop kao i Porsche Panamera Turbo S E-hybrid koji bi razvijao oko 680 KS.

(NN/vrelegume.rs)