Sto najpouzdanijih automobila ove decenije

Donosimo vam listu 100 najpouzdanijih automobila u posljednjih 10 godina.

Do podataka se došlo istraživanjem nekoliko evropskih osiguravajućih kuća i upoređivanjem broja reklamacija za određene modele, kao i do težine reklamacije, to jest veličine kvara. Prije nego što pogledate tabelu, sortirajte sami za sebe Japance, Nijemce, Šveđane, Britance, Koreance i Francuze. Šta god da ste pomislili, vjerovatno niste u pravu.

Pouzdanost je često osobina koja će vam pomoći da se odlučite za određen model, prije nego za neki drugi, ali i kada se gleda ukupno stanje na tržištu, ovo bi trebalo da vam bude jedan od važnijih faktora. Japanski modeli možda nemaju "harizmu", ali će vam uštedeti gomilu novca i vremena.

Top 10 najpouzdanijih automobila ove decenije

1. Honda Accord – Odličan paket, odlična izrada, više nego prosječan porodični automobil. Odlični motori i povraćaj uloženog.

2. Subaru Forester – Ne baš off road automobil, više karavan sa sportskom crtom, u odličnoj kombinaciji.

3. Mazda MX-5 – Skica modernog roadster automobila, sa odličnim upravljanjem i fantastičnim motorima.

4. Mitshubishi Carisma – Protivno imenu, nije mnogo interesantan za vožnju, pa ni za gledanje, ali to nije poenta. Automobil koji vas neće iznevjeriti.

5. Toyota Yaris – Najbolje što supermini segment može da ponudi. Dovoljno prostora, dobri motori. Vjerovatno najbolji mali automobil koji možete da kupite.

6. Honda Civic – Odlična izrada, dobri motori su samo dio onoga što ovaj automobil nudi. Civic je jedan od najprostranijih malih automobila.

7. Nissan Almera – Možda izgleda dosadno, ali je veoma praktičan za manju porodicu kojoj treba pouzdan auto sa velikim gepekom.

8. Honda CR-V – Dokaz da 4x4 ne mora da bude ogroman. Fleksibilan, lak za vožnju i posjedovanje.

9. Toyota RAV4 – Rijetko koji automobil sa pogonom na 4 točka je toliko zabavan za vožnju. Skup kao polovan, ali vrijedi.

10. Nissan Micra – Favorit većine evropskih auto škola. Izdržljiv, relativno prostran, lak za upravljanje i vožnju po gradu.

Evo i cijele liste top 100 najpouzdanijih automobila ove decenije:

1. Honda Accord

2. Subaru Forester

3. Mazda MX-5

4. Mitsubishi Carisma

5. Toyota Yaris

6. Honda Civic

7. Nissan Almera

8. Honda CR-V

9. Toyota RAV4

10. Nissan Micra

11. Lexus IS 200

12. Mazda 626

13. Jaguar X-Type

14. Toyota Landcruiser

15. Volvo S/V40

16. MINI (BMW)

17. Suzuki Vitara

18. Mazda 323

19. Toyota Carina E

20. Saab 9-5

21. Lexus LS400

22. Ford Ka

23. Rover 45

24. Hyundai Lantra

25. Mercedes SLK

26. Citroen Xsara

27. Ford Cougar

28. Subaru Impreza

29. Skoda Octavia

30. Audi A4

31. Nissan Primera

32. Toyota Avensis

33. Volvo 850

34. Vauxhall Corsa

35. Seat Toledo

36. Volkswagen Golf

37. Daewoo Lanos

38. Fiat Brava

39. Hyundai Coupe

40. Mitsubishi Shogun

41. Rover 25

42. Mercedes CLK

43. Fiat Marea

44. Ford Focus

45. Peugeot 106

46. MG MG TF

47. BMW Z3

48. Hyundai Accent

49. Volkswagen Polo

50. Fiat Punto

51. Vauxhall Zafira

52. Mercedes C-class

53. Volvo S60

54. Toyota MR2

55. Mazda Xedos 6

56. Ford Puma

57. Vauxhall Astra

58. Vauxhall Omega

59. Chrysler Neon

60. Audi A2

61. Ford Fiesta

62. Ford Mondeo

63. Vauxhall Corsa

64. Citroen Saxo

65. BMW 3 Series

66. Vauxhall Vectra

67. Isuzu Trooper

68. Mercedes M-Class

69. Subaru Legacy

70. Rover 400

71. Fiat Ulysse

72. Mercedes E-Class

73. Renault Clio

74. Toyota Celica

75. Peugeot 306

76. Peugeot 406

77. Volvo S70

78. Rover 75

79. Daewoo Matiz

80. Peugeot 206

81. Mazda MX-3

82. Vauxhall Tigra

83. Seat Ibiza

84. Peugeot 106

85. Renault Megane

86. Peugeot 406

87. Saab 9-3

88. Audi A3

89. BMW X5

90. Mercedes S-class

91. Toyota Corolla

92. Seat Alhambra

93. BMW 5-series

94. Daewoo Nubira

95. Alfa Romeo 145

96. Saab 900

97. Mazda MX-6

98. Jaguar S-Type

99. Daewoo Leganza

100. Porsche Boxster

O.R.