Sve smo bliže točkovima koji se zakreću za 90 stepeni

CES Las Vegas je veliki sajam tehnologije koji se održava svake godine u januaru. Svoje nove proizvode na sajmu će predstaviti i Hyundai. U pitanju su inovacije "na četiri točka" i tehnologije koje će biti uobičajene u serijskim automobilima kompanije za nekoliko godina.

Korejci kažu da je većina njih spremna za ugradnju u produkcijska vozila. Do sada je potvrđeno samo postojanje e-Cornera, sistema koji, iako smo ga vidjeli u prošlosti, sugeriše da je Hyundai pronašao način da ga definitivno uvede u proizvodno vozilo.

Ovaj sistem, prenosi B92, omogućava da se sva četiri točka rotiraju pod uglom do 90 stepeni, obezbjeđujući odličnu upravljivost u bilo kom smjeru. Problemi sa bočnim parkiranjem mogli bi se riješiti ako ovaj sistem postane dio naših života.

Hyundai je već eksperimentisao sa ovim sistemom, a sada je očigledno bliži proizvodnji, što je posebno olakšano zahvaljujući elektromotorima.

We’re ready to Re-define the Movement. At #CES2024 , we're unveiling MOBION that will rock the stage of CES. Through MOBION, we will showcase our most advanced technologies such as the e-Corner System and Interaction Lighting in action, that will present a whole new experience… pic.twitter.com/tr2AnXBGX5