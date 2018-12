Sve za žene: Audi mijenja dizajn

Audijevi modeli su posljednjih godina ojačali i vizualno, a mišićavi dizajn je tu jer su tako poželjele upravo žene.

Audi je novim Q3 raskrstio sa simpatičnim i ljepuškastim dizajnom te se u potpunosti okrenuo pokazivanju mišića. Čak ni A1 više ne izgleda ženskasto, dok tradicionalno ženski crossover Q3 u novom izdanju ponosno pokazuje isklesano tijelo.

I sve to čini upravo zbog žena koje traže baš to, čvrsti i pomalo agresivan muški dizajn.

Potvrdio je to i sam Audi. Dizajner eksterijera Matijas Fink je tako za Automotive News Europe izjavio: "Bila je greška što smo u prošlosti mislili kako sve žene žele slatke automobile."

Drugom generacijom modela Q3 to su ispravili i nametnuli mišićavi dizajn s markantnim prednjim dijelom i nikad većom maskom hladnjaka. To potvrđuju i glavne dimenzije pa je tako Q3 osjetno duži (+96 mm) i širi (+18 mm) od prethodnika, dok je visina istovremeno pala, i to za 5 mm.

A upravo je Q3 jedan do ključnih modela kompanije. Treći je najprodavaniji model kompanije, odmah iza Q5 i A4, s više od 10% udjela u Audijevoj prodaji. U Audiju se nadaju kako će ovaj nešto smjeliji dizajn, zajedno s digitalnim kokpitom, biti dovoljno primamljiv potencijalnim kupcima koji uz tehnološki potpori, traže i onu emocionalnu.

Podsjetimo, Audi nudi Q3 u nekoliko zanimljivih kombinacija motora, a na raspolaganju je i quattro izvedba. U estetskom, pak, smislu paleta dodataka, uključujući dvobojne kombinacije, nikad nije bila bogatija. Početna cijena je oko 36.500 evra.

