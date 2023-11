Švedski proizvođač pokazao prototip Polestar 5 (FOTO)

​Polestar i StoreDot uvode tehnologiju ekstremnog brzog punjenja (XFC) u proizvodnju. Nazvan "100-u-5", ima domet od 160 km (100 milja) koji se puni u samo pet minuta, može se integrisati u formate paketa baterija koji su već dostupni i ne mora se oslanjati na revoluciju dizajna paketa baterija.

Polestar, švedska marka električnih automobila u vlasništvu Volvo Carsa od 2015. i u sastavu kineske kompanije Geely, je predstavio inovaciju i snažan put naprijed na svom inauguralnom Polestar danu. Održan u Los Angelesu, Kalifornija, događaj je okupio ključne rukovodioce i inovacije pred publikom kupaca, investitora i medija.

Tomas Ingenlat, izvršni direktor kompanije Polestar, je izjavio: "Dan kompanije Polestar pruža značajan uvid u naše proizvode i inovacije na kojima radimo zajedno s globalnim liderima u raznim područjima kako bismo na tržište doveli automobile s najboljim električnim performansama. Napredujemo od jednog automobila na cestama - Polestar 2 - do tri, s lansiranjem u toku naša dva SUV vozila, Polestar 3 i Polestar 4. Nadolazeći mjeseci biće neki od najuzbudljivijih koje je naša mlada kompanija ikada vidjela."

Polestaru su se na događaju pridružili rukovodioci strateških partnera uključujući Bcomp, Göteborg Energi, Luminar, Mobileye i StoreDot, navodi "Tportal".

