Svjetla koja noć pretvaraju u dan

Japanska Kyocera osmislila je inovaciju u području rasvjete koja bi mogla otvoriti mogućnosti dizajna, a istovremeno poboljšati napredne funkcije pomoći u vožnji.

Industrijski div objavio je na CES-u ove sedmice putem svoje podružnice KYOCERA SLD Laser da je prva kompanija na svijetu koja je predstavila modul prednjih svjetala koji isporučuje jarko lasersko svjetlo za duga i kratka svjetla, kao i infracrveno svjetlo.

To znači da jedan sistem prednjih svjetala može obezbijediti osvjetljenje i za vozača i za sve infracrvene kamere koje vozilo može imati u sebi.

Kyocera tvrdi da njeni moduli prednjih svjetala LaserLight isporučuju veliku svjetlinu, veliki domet, osvjetljenje za vozače s oštrim prekidima, omogućujući im da vide veći dio ulice, bez zasljepljivanja nadolazećih vozača. To će, kaže se, dovesti do boljih sigurnosnih rezultata agencija za testiranje poput Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), koji se često žale na prednja svjetla, posebno na višim vozilima.

U međuvremenu, infracrveno svjetlo osigurava bolju vidljivost za kamere za noćno gledanje. Osim toga, omogućava nove funkcije prednjeg osvjetljenja, uključujući 3D bljeskalicu i LiDAR senzor, što bi moglo biti od pomoći za funkcije autonomne vožnje.

Kompanija ovu sposobnost emitovanja bijele i infracrvene svjetlosti naziva "dvostrukom emisijom" i kaže da to nije moguće s LED rasvjetnim elementima jer se ne mogu modulirati pri dovoljno velikim brzinama.

To znači da stvarni moduli prednjih svjetala mogu biti manji, dajući automobilskim dizajnerima više slobode pri dizajnu.

Elementi LaserLight raspoređeni su u setove od četiri po prednjem svjetlu: dva za kratka svjetla i dva za duga svjetla. Osim toga, Kyocera kaže da se njihovo lasersko osvjetljenje može ugraditi i u optička vlakna. To bi, sugerišu, mogli koristiti proizvođači automobila koji žele osvjetliti svoj logo ili rešetku na kreativan način.

Primjene se, međutim, mogu proširiti na avionsku, željezničku ili pomorsku industriju. Sada, međutim, kaže da je spreman isporučiti prednja svjetla proizvođačima originalne opreme i njihovim dobavljačima.