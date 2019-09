Svjetska premijera, novi Audi RS7 Sportback

Audi je na sajmu automobila u Frankfurtu predstavio novu generaciju svoje sportske kupe-limuzine.

Novi RS7 Sportback jedna je od frankfurtskih premijera namijenjena automobilskih sladokuscima.

Poput nedavno predstavljenog Audija RS6 Avant, i ovaj model za pogon koristi poznati Audijev 4.0-litarski twin-turbo V8, potpomognut 48-voltnim električnim sistemom koji novom RS7 Sportback obezbjeđuje takozvani "blagi" hibridni pogon.

Motor isporučuje 600 ks (441 kW) i 800 Nm maksimalnog obrtnog momenta, što je dovoljno da automobil 0-100 km/h stigne za svega 3,6 s, dok je maksimalna brzina u osnovnoj verziji elektronski ograničena na 250 km/h.

Kupci koji doplate opcioni Dynamic paket moći će svoj RS7 da voze i do 280 na sat, a oni koji zavuku dublje ruku u džep i naruče Dynamic plus opciju imaće na raspolaganju Audi koji “juri” do 305 km/h.

Da bi se automobil bezbjedno zaustavio pri ovakvim brzinama staraju se masivne kočnice od 420 mm naprijed, odnosno 370 mm pozadi. Audi takođe nudi keramičke kočnice na prednjim točkovima, sa diskovima prečnika 440 mm.

Novi RS7 Sportback u evropske prodajne salone stiže do kraja godine, a cijena još nije saopštena.

(b92)