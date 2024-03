Svjetski auto godine: U trci za titulu Korejac, Šveđanin i Kinez! (FOTO, VIDEO)

Organizatori takmičenja za Svjetski automobil godine (World Car of the Year) imenovali su troje finalista koji će se u boriti za titulu najboljeg automobila na svijetu 2024. godine.

U konkurenciji za najbolji automobil godine su Kia EV9, Volvo EX30 i po prvi put u istoriji do finala je stigao automobil koji predstavlja nekog proizvođača iz Kine a to je BYD Seal.

Žiri čini više od stotinu novinara iz 29 zemalja, a konačni rezultati će biti objavljeni u martu 2024. godine na Sajmu automobila u Njujorku.

Pored Svjetskog automobila godine, žiri će izabrati i modele u kategorijama najbolji urbani automobil (World Urban Car – finalisti su BXD Dolphin, Lexus LBX i Volvo EX30 i ), najbolji luksuzni automobil (World Luxury Car – finalisti BMW 5/i5, Mercedes E Class i Mercedes EQE SUV ), najbolji automobil po performansama (World Performance Car – finalisti BMW M2, BMW XM i Hyundai Ioniq 5N) ).

Stručnjaci će glasati i za automobil sa najboljim dizajnom na svijetu (World Car Design of the Year . finalsiti Ferarri Purosangue, Ford Bronco i Toyota Prius)) i najbolje električno vozilo (World Electric Vehicle of the Year - u igri su BMW I5, Kia EV9 i Volvo EX30).

Bez mjesta za Evropski auto godine

Nedavno je Renault Scenic E-Tech proglašen Evropskim automobilom 2024. godine ali nije se našao u užoj konkurenciji za svjetsku titulu.

Oni što je posebno zanimljivo je da je ovaj model francuskog giganta pobijedio pomenute ovogodišnje finaliste za Svjetski auto godine. Renault Scenic E-Tech je po izboru 59 novinara iz 22 zemlje sakupio 329 bodova ostaviši iza sebe Kia EV9 sa 190, Volvo EX30 sa 168 i BYD Seal sa tek 131 bodovom.

Najveći konkurent Scenicu bio je BMW 5 Series/i5 sa 308 prikupljenih bodova, Peugeot 3008/e-3008 je imao 197 a Toyota C-HR – 127 bodova.

