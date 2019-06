TUV potvrdio da je Porsche 911 uvjerljivo najpouzdaniji automobil

Njemački TUV objavio je rezultate istraživanja, temeljene na evidentiranim kvarovima u sklopu tehničkih pregleda, koji su pokazali kako je Porsche 911 uvjerljivo najpouzdaniji automobil.

Kategorije pouzdanosti automobila određene su prema starosti: 2 do 3 godine, 4 do 5 godina, 6 do 7 godina, 8 do 9 godina i 10 do 11 godina, a u svima je uvjerljivi pobjednik Porsche 911.

Time se još jednom potvrdila teza da je uprkos performansama supersportaša Porsche 911 pouzdaniji i trajniji od svih ostalih 'običnih' automobila.

(NN/autopres.hr)