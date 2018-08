Tesla Model 3 se na kiši raspada

U sedmici kada je Tesla stigla do cifre od 70.000 proizvedenih primjeraka Modela 3, na društvenim mrežama su se pojavile fotografije primjeraka koji su bili izloženi kiši.

Upravo tako, kiša je bila kriva za dezintegraciju Tesli, piše Drive, ali i brojni drugi mediji, pozivajući se na izvore s društvenih mreža. A oni pokazuju primjerke automobila s otrgnutim branicima. Naravno, zadnji branik nije ''izila'' kiša, nego je posljedica prolaska automobila kroz veliku lokvu, kada je otpor vode doslovno otrgnuo branik.

Višestruki primjeri govore kako se očigledno radi o konstrukcijskom propustu, no u Tesli zasad krivicu prebacuju na korisnike najavljujući istragu i skrećući pažnju kako su po pitanju kvalitete letvicu podignuli ekstremno visoko. A primjerak o kojem se najviše govori je potpuno nov. Njegov vlasnik ga je vozio punih pola sata nakon preuzimanja, a onda se otvorilo nebo i pala kiša.

1/2 hr, bringing Model 3 home, run in to heavy rain on the streets & bumper comes off #devastated @Tesla #help @elonmusk pic.twitter.com/mOh2UAjWWr