Tesla autopilot i novi problem: Automobil se zakucao u drvo

Iz Kine stiže video saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao Teslin model 3. Automobil je bio na autopilotu, a vozač je zapravo kriv za nesreću, jer da su mu ruke bile na upravljaču, mogao je to spriječiti bez ikakvog problema.

Korisnik kineske društvene mreže Veibo objavio je video saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao Teslin model 3, u trenutku kada se to dogodilo. Video je korisnik TOP-laput objavio 4. jula na pomenutoj mreži, a na njemu se vidi kako vozač drži ruke na koljenima dok se automobil vozi kroz krivine.

Vozač je koristio sistem ADAS (napredni sistem pomoći vozaču) na obilježenoj jednosmjernoj ulici i sa ograničenjem brzine postavljenim na 30. Sa snimka nije jasno da li je to 30 kilometara ili milja na sat (u slučaju potonje, automobil bi se kretao nešto manje od 50 kmh).

Brzina automobila bila je u granicama normale i sve u snimku izgleda sjajno dok Model 3 nije stigao na jedan zaokret udesno. Automobil je počeo da skreće desno, ali je ubrzo sišao sa puta, začulo se upozorenje i na ekranu se pojavio crveni signal. Vozač u tom trenutku stavlja ruke na volan, ali već je kasno, jer se udarac automobila u drvo više ne može izbjeći.

Čudno je to što ekran pokazuje da sistem pokazuje skretanje i da se automobil kreće pa će izleteti s puta, ali autopilot zapravo ništa ne radi, a vozač ništa, sve dok nije bilo kasno, prenosi b92.

Da su mu ruke bile na volanu i papučici kočnice, vjerovatno bi mogao na vrijeme da reaguje i spriječi nesreću. Još jedna čudna stvar u cijelom ovom incidentu je ta što sistem u Tesli uopšte nije koristio vazdušne jastuke za zaštitu vozača i putnika.

Srećom, vozač i suvozač su sami izašli iz vozila i vjerovatno bez ozbiljnijih povreda. Da je udarac o drvo bio jak pokazuje i fotografija prethodno pomenutog korisnika koji ga je objavio u komentarima ispod video snimka nesreće.

Full video of Autopilot crash in China. What a joke. $TSLAQ H/T @BradMunchen pic.twitter.com/1tyEmQvOY0