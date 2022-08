Tesla ima novi cilj: Dva miliona električnih vozila godišnje već u 2022.

Iako se tranzicija automobilskog tržišta ka elektrifikaciji možda odvija sporije nego što se čini, proizvođači širom svijeta postavljaju ambiciozne ciljeve.

Kompanija Tesla je započela taj trend, a sada, pošto se mnogi pitaju da li američki proizvođač može da zadrži prednost na tržištu, postavlja cilj da bude prva koja će dostići godišnju proizvodnju od 2 miliona EV i to već do kraja ove godine.

To uopšte nije mali broj. Volkswagen, koji je jedan od Teslinih najvećih rivala, ima za cilj da proizvede 1,5 miliona električnih vozila tek u 2025. Ford se nada da će proizvesti dva miliona električnih automobila godišnje do 2026, a General Motors kaže da želi da napravi milion automobila u jednoj kalendarskoj godini do 2025.

Tesla bi mogao da bude u prednosti, ali je najava proizvodnje 2 miliona automobila ove godine definitivno vredna pažnje, prenosi B92.

Saopštenje je uslijedilo na godišnjem sastanku akcionara brenda gdje je izvršni direktor Ilon Mask rekao da "ako sve bude kako je planirano, izaći ćemo iz 2022. sa godišnjom proizvodnjom od 2 miliona", piše Automotive News.

Naravno, ograda "ako..." govori da taj cilj ni u kom slučaju nije sigurna stvar. Sam Mask je priznao da je kompanija morala da napravi nekoliko promjena zbog varijabli na koje ne može da utiče, kao što je visoka inflacija koja se nije mogla predvidjeti.