Tesla isporučila više od 200.000 automobila za tri mjeseca

Kompanija Tesla upravo je objavila rezultate iz drugog tromjesečja ove godine koji su premašili očekivanja.

U periodu april-jun kupcima širom sveta isporučeno je 201.250 električnih automobila (Model Y, Model 3, Model S i Model X).

To je bolje od projekcija prema kojima je Tesla u proteklom tromjesečju trebalo da proda između 193.000 i 200.000 vozila.

Prethodni rekord američki proizvođač zabilježio je u prvom kvartalu 2021, kada je isporučio 184.800 automobila na struju.

Povodom novog najboljeg rezultata, Ilon Mask je uputio čestitku svojim zaposlenima na ovom dostignuću.

Iz kompanije su saopštili da je u drugom kvartalu isporučeno ukupno 199.360 primjeraka Modela 3 i Modela Y, dok je prodato svega 1.890 Modela S/X.

Kada je riječ o proizvodnji vozila, sa fabričkih traka u periodu april-jun sišao je 206.421 automobil.

Opet je ubjedljivo najviše izrađeno vozila Model 3/Y (204.081), dok je u isto vrijeme napravljeno znatno manje primjeraka Modela S/X (2.340).

Congrats Tesla Team on over 200,000 car built & delivered in Q2, despite many challenges!!