Tesla namjerno odlaže prodaju 200-hiljaditog Modela 3?

Za kupce Modela 3 u SAD veoma je važno da jubilarni automobil bude zvanično prodat početkom jula, a ne krajem juna, kako bi mogli da dobiju povraćaj novca u visini 7.500 $.

Prepun fabrički parking tek proizvedenih primjeraka Teslinog Modela 3 ukazuje na to da kompanija vjerovatno oteže sa isporukom 200.000. automobila u Sjedinjenim Državama barem do 1. jula, odnosno do početka trećeg kvarta 2018. godine.

U tom slučaju, državne subvencije za kupovinu Modela 3 ostale bi na snazi tokom sljedeća dva kvartala, tj. do kraja ove godine, što bi svakom vlasniku donijelo povraćaj 7.500 dolara.

U suprotnom, ako bi se jubilarni primjerak isporučio do kraja juna, pomenuta novčana stimulacija za nabavku ovog automobila važila bi samo do kraja septembra, a zatim bi se do kraja 2018. prepolovila, pa bi svaki kupac imao pravo na refundiranje "svega" 3.750 dolara.

Tesla, naravno, zvanično nije ni potvrdio ni demantovao da taktizira kako bi izašao u susret svojim kupcima.

Inače, prema važećoj regulativi u SAD, nakon što neki proizvođač automobila proda u ovoj zemlji 200.000 primjeraka jednog električnih modela, dolazi do postepenog smanjenja, a zatim i potpunog ukidanja državne subvencije koja uopšte nije mala.

Primjenjuje se sljedeće pravilo: subvencija od 7.500 dolara tada važi samo u toku kvartala u kome je prodat jubilarni primjerak i tokom narednog kvartala. Zatim se u sljedeća 2 kvartala (6 mjeseci) smanjuje na 50%, a u naredna dva kvartala nakon toga pada na 25%, da bi na kraju bila potpuno ukinuta.

Konkretno, na primjeru Modela 3 to izgleda ovako: ako bi 200-hiljaditi automobil bio isporučen do kraja juna (dok još traje 2. kvartal u godini), subvencija od 7.500 dolara važila bi samo do kraja septembra. Zatim bi do 31. marta 2019. ona iznosila polovinu te sume (3.750 dolara), a u narednih 6 mjeseci (do 30. septembra 2019.) država bi refundirala kupcu svega 25% početne subvencije (1.875 dolara).

Poslije septembra 2019, kupci ne bi imali pravo na bilo kakav povraćaj nova.

Ako bi Tesla odložio isporuku 200-hiljaditog Modela 3 barem za 1. jul, svi pomenuti rokovi produžili bi se za po tri mjeseca.

(B92)