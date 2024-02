Tesla povlači 2,2 miliona vozila u SAD zbog premalih svetala upozarenja

DETROIT - Kompanija Tesla treba da povuče na popravku skoro svih 2,2 miliona vozila koja je prodao u SAD od 2012, zbog toga što su neka svetla upozorenja na instrument tabli premala, objavila je danas američka Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja na autoputevima (NHTSA).

Agencija je saopštila da upozoravajuće lampice za kočnice na električnim vozila kompanije u vlasništvu Ilona Maska imaju manju veličinu slova nego što to zahtjevaju savezni bezbednosni standardi, prenio je AP.

NHTSA kaže da to može da oteža čitanje kritičnih bezbjednosnih informacija, povećavajući rizik od sudara.

Potreba za popravkom sistema upozorenja odnosi se na Teslin model "S" od 2012. do 2023, zatim na model "Ks" od 2016. do 2023, model "3" od 2017. do 2023, model "I" od 2019. do 2024. i "Sajbertrak" iz 2024. godine.

Tesla je već počela da objavljuje termine za ažuriranje ovih softvera, a vlasnici će biti obavješteni pismom od 30. marta.

NHTSA kaže da je taj problem registrovao 8. januara tokom rutinske revizije usklađenosti sa sigurnosnim pravilima.

Kompanija Tesla zasad je dobila tri zahtjeva potencijalno povezana sa ovim problemom, ali nema izvještaja o sudarima ili povredama.

Zbog cijele situacije su akcije Maskove kompanije pale su za 1,3 odsto prije današnjeg otvaranja trgovanja.

NHTSA je i u decembru naložila Tesli da povuče više od dva miliona vozila da ažurira softver i popravi neispravan sistem koji treba da obezbjedi da vozači budu upozoreni kada koriste autopilot.

